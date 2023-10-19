Бесконечная война

«Основываясь на моих формальных полномочиях председателя ООП и лидера палестинской революции, я заявляю тут перед вами, что когда мы говорим о наших надеждах о Палестине завтрашнего дня, то мы включаем в наше виденье будущего государства и всех евреев, ныне живущих в Палестине, которые захотят жить с нами в мире и без дискриминации».

Ясир Арафат

«Лидер, который не задумается прежде, чем пошлет свой народ сражаться, не достоин быть лидером».

Голда Меир

На Ближнем Востоке снова война. Война жестокая, без правил. Война, основанная на терроре и доктрине непропорционального применения силы против гражданского населения. Как теперь принято выражаться, с обеих сторон включен «режим Берсерка». Конечно, для нас гораздо важнее достижение успеха в СВО в нашей борьбе против неонацистов на Украине, но то, что происходит на территории Палестины и Израиля, не может не волновать. Хотя бы потому, что войны часто имеют близкие причины и развиваются по принципу сообщающихся сосудов.

Не стал исключением и новый конфликт между палестинцами и израильтянами, у которого есть все шансы перерасти в полноценную региональную войну. А при плохом стечении обстоятельств — в войну глобальную. Ежедневно мы видим чудовищные последствия этого противостояния, многочисленные жертвы и разрушения. Страшной трагедией стал ракетный удар по баптистской больнице в секторе Газа, который привел к гибели сотен людей. Многие тяжело ранены и могут навсегда остаться инвалидами. Это произошло, несмотря на то что больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом. Варварский акт, требующий решительного осуждения. Но явно не последний в череде ужасных событий в регионе.

Возникает вопрос: на ком лежит реальная ответственность за новый виток палестино-израильской войны? У сегодняшнего конфликта – долгая предыстория, которая хорошо известна. Но с 1940-х годов на каждом ее повороте в сторону все большего мрака и террора виден отчетливый американский след. Формально США были среди государств, которые 29 ноября 1947 года проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о создании еврейского и арабского государств и интернациональной зоны Иерусалима. Причем во всех арабо-израильских войнах, начиная с 1960-х годов, Вашингтон поддерживал и накачивал оружием лишь одну сторону. Делал все, чтобы противники ни в коем случае не разошлись миром. Все очевидно: поставки вооружений на Ближний Восток обеспечивали американским компаниям огромную, а главное – постоянную прибыль. Да и сохранять свое влияние в этом стратегически значимом и беспрестанно воюющем регионе Вашингтону всегда было крайне важно. А лучший способ сделать это – гарантированная и контролируемая нестабильность. То, чего добивались США и в чем преуспели.

Для Соединенных Штатов во второй половине ХХ века такая стратегия была более чем привычной. Разделяй людей, вооружай группировки, приводи отдельные из них к власти, используй их, а станет невыгодно — без сожаления «кидай». Достаточно вспомнить все те войны, которые Америка вела чужими руками вдали от собственных границ. Не только на Ближнем Востоке, но и в Корее, Вьетнаме, в Анголе и других государствах. Перечень, написанный кровью, хорошо известен. В новом тысячелетии он постоянно пополняется. Цинизм американских властей продолжает переходить все мыслимые границы.

Невозможно перечислить, сколько смертоносного оружия на гигантские суммы США и их союзники по НАТО отправили в помощь неонацистскому режиму Киева. Сколько бросили при бесславном бегстве из Афганистана. При этом никого не удивляло и не заботило, что военная техника стран-вассалов постоянно разворовывалась и по контрабандным каналам уплывала в руки разного рода экстремистов и террористов. Как и предполагалось, сегодня налицо очевидный факт: киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле. А в конгрессе США с показным возмущением требуют «срочно расследовать», откуда у ХАМАС появились эти подозрительно знакомые автоматы, средства поражения и всё прочее. Они спешат обвинить в незаконных поставках то Иран, то Сирию, то Россию — кого угодно, лишь бы не самих себя. Вещают «со скошенными к носу от постоянного вранья глазами», как это описал Михаил Булгаков в романе о тех самых библейских местах, где сейчас рвутся бомбы. Знакомый взгляд и привычное выражение благостных физиономий, заседающих в Белом доме и на Капитолийском холме. Лицемерие высшего уровня.

Любой переговорный процесс на Ближнем Востоке при участии Вашингтона всегда вырождается в фикцию и заведомо обречен. При том, что контрольный пакет на переговорах по ближневосточному урегулированию изначально был в руках Вашингтона ввиду союзнических отношений между США и Израилем. Характерный пример — действия бывшего американского президента Трампа. После своей победы на выборах он клятвенно обещал вплотную заняться урегулированием палестино-израильского конфликта и привести стороны к миру. Спустя всего год — в декабре 2017-го — буквально нажал на спусковой крючок, когда распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. До этого момента его предшественники каждые полгода продлевали документ, откладывавший исполнение такого решения в соответствии с законом, принятым конгрессом США еще в 1995 году, прекрасно понимая, каковы могут быть последствия. За этим шагом администрации Трампа последовало признание израильского суверенитета над сирийскими Голанскими высотами и отказ считать нарушением международного права поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме. Далее — в качестве плана решения застарелой проблемы была предложена «сделка века», которая лишала палестинцев права на территории, предусмотренные резолюциями ООН. Всё это вызвало в арабском мире всплеск возмущения и привело к новой эскалации насилия. Фактически был отброшен назад переговорный процесс, который к тому моменту все-таки реально продвигался с участием влиятельных международных организаций, представителей Палестины и Израиля, а также государств-посредников — в том числе и России.

На важнейших мирных инициативах и явных достижениях пришлось поставить крест, что вполне укладывается в политику Вашингтона. Ведь ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании на ближневосточном треке и выполнении названной резолюции Генассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе исторической Палестины на арабское и еврейское государства. И дело не только в позиции Израиля по поводу создания государства Палестина. Дело прежде всего в том, что нестабильный взрывоопасный регион, напичканный разнообразным оружием, оказался весьма полезен США. Если есть проблема, нужны услуги американцев. Без них — никуда. А не будет ее — их значимость существенно ослабнет. Контролируемая нестабильность, приносящая влияние и большие деньги.

Сейчас Америка вновь идет привычным путем и делает ставку только на силу, стараясь показать, кто в регионе хозяин. Вместо попыток хоть как-то смягчить остроту противостояния, используя рычаги дипломатии (как официальные, так и непубличные), мы видим американские авианосцы у берегов Израиля и внесенный в конгресс законопроект о поставках оружия этой стране более чем на $2 млрд (хотя израильтяне просят уже десять). В нем же предлагают узаконить и объединить ассигнования на помощь Израилю, Украине и Тайваню. Всё наглядно. Всё банально. Стандартные приемы. Вечные интересы.

Абсолютно предсказуемо и то, что европейские руководители, окончательно ставшие марионетками Вашингтона, отчаянно и безуспешно ищут «русский след» в обострении палестино-израильского конфликта. Закрывают глаза на очевидные факты, пытаются залакировать кровь и смерть на обеих сторонах конфликта красивыми пустыми словами. Не отстает от них и Киев, напуганный перспективой получать всё меньше оружия и финансовой помощи, когда кукловодам станет «самим нужнее». Он отчаянно ревнует к Израилю, клянчит и проливает крокодиловы слезы.

Впрочем, совсем не важно, кто сейчас и что говорит. Важно — что делает. Для мирового сообщества и международных организаций главное сегодня — способствовать возобновлению процесса урегулирования на Ближнем Востоке. Миссия труднейшая. Почти безнадежная. В данный момент очевидно, что эта миссия — невыполнима. Единственный способ снять проблему раз и навсегда — создать полноценное палестинское государство, выполнить все фундаментальные политические решения, принятые с 1947 года. Прямо скажем, надежда на успех призрачна. Мало кто сейчас в нем вообще заинтересован, преследуя текущие военные цели. Альтернатива тем не менее существенно хуже: война, которая будет длиться еще сто лет. Или еще хуже худшего: короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав.

Россия хотела бы возобновления полноценных переговоров по ближневосточному урегулированию, о чем недавно заявил наш президент. Однако наш проект резолюции Совбеза ООН с призывом к прекращению огня и началу переговоров участников конфликта доблестно провален нашими извечными оппонентами, ведомыми США. Поэтому мы готовы к любому развитию событий, сколь бы прискорбно это ни звучало.