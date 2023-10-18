Эксперт указал на ответственность родителей авторов пентаграммы у квартиры Трушнина

Родители вандалов, нарисовавших пентаграмму со свиной головой у двери квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина, также несут ответственность за произошедшее. Об этом 18 октября заявил «Известиям» публицист Эльдар Касаев.

Он прокомментировал слова матери задержанной Светланы А., отказавшейся осудить действия злоумышленников и заявившей, что причастность ее дочери еще «надо доказать», а сама она якобы к этому не имеет отношения.

«Если ребенок за деньги готов кому-то совершить какой-то противоправный поступок, то, вероятно, и родитель, если глубоко в себя посмотрит, он увидит, что тоже не без греха. И здесь нужно не отнекиваться от того, что там родитель за ребенка не отвечает, а постараться помочь ребенку стать лучше через собственные изменения», — заявил Касаев.

Специалист подчеркнул, что, если родитель стремится помочь ребенку, который допустил ошибку, он сам должен преодолеть в себе тенденцию к противоправным поступкам. По мнению Касаева, в случае с вандализмом у квартиры военкора, деньги стали для молодых людей более важной ценностью, чем интересы другого человека. Публицист считает, что в таких случаях внешне мама или папа могут казаться благочестивыми людьми, однако их внутренние настройки, чувства и мысли могут быть совершенно иными, подталкивающими детей к совершению преступлений.

Ранее в этот день у двери квартиры журналиста в Москве злоумышленники нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи. По подозрению в совершении преступления задержаны Владислав Р. и Светлана А. Сам Трушнин сейчас находится в командировке в Израиле.

Возбуждены уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ранее абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи.

Молодой человек рассказал о полученных заданиях, которые он выполнял вместе с подельницей за деньги. Он отметил, что они осуществили пять заказов по пяти разным адресам. Ему до конца не объясняли значения пентаграмм.

В распоряжении «Известий» есть аудиозапись разговора заказчика и исполнителя акта вандализма, при этом заказчик этого инцидента говорил с украинским акцентом, а исполнитель заявил, что работа предстоит еще в двух квартирах.