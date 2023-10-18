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Мать задержанной за пентаграмму у квартиры Трушнина отказалась осудить злоумышленников

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Фото: соцсети
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Валентина Ж., мать задержанной за рисунок пентаграммы у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина Светланы А., в беседе с «Известиями» 18 октября отказалась осудить злоумышленников за содеянное. По ее словам, девушка «никого не убила», а ее причастность еще «надо доказать».

«Я разве за нее отвечаю? Если бы она была несовершеннолетняя, я бы несла ответственность, а так, извините, я здесь при чем? <...> В конце концов, она никого не убила. Это, во-первых. И еще надо доказать [ее причастность к преступлению]», — сказала женщина.

Ранее в этот день отец девушки рассказал, что с матерью Светланы он в разводе, живет во Владикавказе, а дочь проживает отдельно от него. В Москве она училась на художественном факультете, но вскоре бросила. О том, работает Светлана или нет, мужчина не знает.

Также мужчина рассказал, что девушка жила с семьей своего молодого человека.

Ранее в этот день неизвестные нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи около двери квартиры Трушнина в Москве.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ранее абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи. Сам Трушнин сейчас находится в командировке в Израиле.

Один из участников акта вандализма — молодой мужчина — уже задержан. Он рассказал, что вместе с подельницей выполнял задания за деньги. Всего, по его словам, было выполнено пять заказов по пяти разным адресам. Заказчик до конца не рассказывал задержанному о значении пентаграмм.

Позже отец задержанного сообщил, что задержание сына застала его жена, которая работает няней в детском саду. Этим утром она видела Владислава в наручниках в сопровождении четверых сотрудников правоохранительных органов. Владислав Р. занимается доставкой детям готового питания. Он отметил, что не понимает причин задержания сына, равно как и не знает подробностей инцидента с пентаграммой.

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