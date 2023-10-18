Опубликован разговор заказчика пентаграммы у квартиры военкора «Известий» Трушнина

В распоряжение «Известий» 18 октября поступила аудиозапись разговора заказчика и исполнителя акта вандализма у двери квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина.

Ранее в этот день у двери квартиры журналиста в Москве злоумышленники нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи.

На записи звучат два голоса. Один из них с украинским акцентом, это и есть заказчик.

«Давайте сюда. Красный объект, красная краска»,— говорит он.

Исполнитель отмечает, что работа предстоит в двух квартирах, где он еще не был.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ранее абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи. Сам Трушнин сейчас находится в командировке в Израиле.

По подозрению в совершении преступления задержаны Владислав Р. и Светлана А. Молодой человек заявил, что вместе с подельницей выполнял задания за деньги. Всего, по его словам, было выполнено пять заказов по пяти разным адресам. Заказчик до конца не рассказывал задержанному о значении пентаграмм.

Валентина Ж., мать подозреваемой, в беседе с «Известиями» отказалась осудить злоумышленников за содеянное. По ее словам, девушка «никого не убила», а ее причастность еще «надо доказать».