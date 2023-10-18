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Путин: если Россия проиграла, то пусть США забирают ATACMS и едут на блины

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Если Россия проиграла, то пусть США забирают ATACMS и едут на блины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите «Один пояс — один путь» в Китае.

«Ну, если война проиграна Россией, зачем поставлять [Киеву] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, всё другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие. <...> Ну смешно», — отметил глава государства.

Путин также выразил сомнение, что ракеты ATACMS будут эффективны на поле боя, поскольку войска РФ смогут отразить атаки с использованием этих ракет. Их поставки не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя, подчеркнул он.

Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине
На фоне палестино-израильского конфликта в Вашингтоне сообщили, что возможности поставки вооружения Киеву не безграничны

17 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что небольшое количество ATACMS с дальностью 165 км было тайно отправлено на Украину в последние дни. Агентство AP уточнило, что Киев получил ракеты с кассетной боевой частью. При выстреле боеприпас раскрывается, выпуская сотни бомб. Ракеты имеют меньшую дальность полета, чем максимально возможная в 300 км.

Через несколько часов Белый дом подтвердил передачу Украине этих ракет. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома отметили, что это повысит боевой потенциал Киева, при этом Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки ATACMS.

Комментируя эту информацию, телеканал CNN отметил, что США тайными поставками дальнобойных ракет Украине рассчитывали застать Россию врасплох. Так как обычно Вашингтон объявляет о поставках вооружений Украине, однако в отдельных случаях не раскрывает эту информацию, как это было с ракетами HARM.

В тот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли первый удар американской ракетой ATACMS. Также депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина использовала ATACMS при ударе по Бердянску в Запорожской области.

В начале октября бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» заявил, что ракеты ATACMS, даже если и будут переданы Киеву, не дадут ВСУ преимущества на поле боя.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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