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Сюжет:

Румыния расширит производство боеприпасов для Украины

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Фото: Global Look Press/Aimee Dilger
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Украина и Румыния подписали меморандум о наращивании оборонных возможностей. Об этом 18 октября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве [заключен] между украинским министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и министерством экономики Румынии. Речь идет о наращивании оборонных возможностей: увеличении производственных мощностей и расширении производства боеприпасов», — написал он.

Шмыгаль отметил, что документ был подписан по итогам совместного заседания правительств двух стран.

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Ранее, 15 октября, стало известно, что в Румынии до конца 2023 года откроется центр подготовки пилотов истребителей F-16, где будут обучать украинских военных. Данный вопрос обсуждался еще 10 октября в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Румынию.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности Киева и Бухареста о повышении уровня сотрудничества до стратегического партнерства.

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