Румыния расширит производство боеприпасов для Украины

Украина и Румыния подписали меморандум о наращивании оборонных возможностей. Об этом 18 октября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве [заключен] между украинским министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и министерством экономики Румынии. Речь идет о наращивании оборонных возможностей: увеличении производственных мощностей и расширении производства боеприпасов», — написал он.

Шмыгаль отметил, что документ был подписан по итогам совместного заседания правительств двух стран.

Ранее, 15 октября, стало известно, что в Румынии до конца 2023 года откроется центр подготовки пилотов истребителей F-16, где будут обучать украинских военных. Данный вопрос обсуждался еще 10 октября в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Румынию.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности Киева и Бухареста о повышении уровня сотрудничества до стратегического партнерства.