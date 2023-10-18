Путин: самолеты с системой «Кинжал» начинают патрулировать небо над Черным морем

Президент РФ Владимир Путин поручил Военно-космическим силам (ВКС) России начать постоянное патрулирование над Черным морем. Об этом он сообщил в среду, 18 октября, в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин.

«И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал». Они, как известно, имеют дальность свыше 1 тыс. км со скоростью 9 махов», — напомнил российский лидер.

В ходе пресс-конференции глава государства также отметил, что Вашингтон своими действиями «накаляет атмосферу» в мире. В частности, США всё сильнее вмешиваются в конфликты на Украине и Ближнем Востоке, уточнил президент.

«США всё больше и большое лично втягиваются в этот конфликт [на Украине], они втягиваются — это очевидная вещь. Пускай никто не говорит, что они к этому не имеют никакого отношения», — подчеркнул глава государства.

17-18 октября президент РФ находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума «Один пояс — один путь». 18 октября в столице КНР состоялись переговоры лидеров России и Китая, сначала они проходили в открытом формате, а затем в узком составе.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Алексеевич Дандыкин, комментируя решение главы государства о начале патрулирования Черного моря самолетами МиГ-31, вооруженными «Кинжалами», заявил «Известиям» 18 октября, что такой шаг был предпринят, в том числе, чтобы отрезвить противников.

9 октября журнал Military Watch сообщил, что Россия наращивает производство бомбардировщиков Су-34М, успешно применяемых на Украине. При этом интеграцию Су-34 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в материале назвали революцией возможностей данного класса самолетов.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — один из новейших видов российских стратегических вооружений. Дальность действия комплекса составляет около 2 тыс. км, а максимальная скорость ракеты может достигать 10 скоростей звука. В момент старта с такого носителя, как МиГ-31, ракета уже имеет высоту полета около 20 км и скорость не менее 1500 км/ч, за счет чего боеприпас «Кинжала» получает рекордную скорость полета и дальность действия.