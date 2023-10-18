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Военный эксперт объяснил начало патрулирования ВКС России Черного моря

Дандыкин: патрулирование Черного моря самолетами с «Кинжалами» принесет результат
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Решение о патрулировании Черного моря самолетами МиГ-31 ВКС России с системой «Кинжал» может отрезвить противника. Об этом «Известиям» 18 октября заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Алексеевич Дандыкин.

«Такой шаг был предпринят исходя из обстановки, которая сейчас в этом регионе, в зоне специальной военной операции, и, конечно же, это может отрезвить. И потом, это серьезное оружие, которое практически несбиваемо — [скорость] 9 махов, 1 тыс. км дальность, достаточно большая боевая часть, мощная, сотни и сотни килограммов взрывчатки», — объяснил Дандыкин.

По его словам, такая мера принесет определенный результат для РФ и, соответсвенно, поражение для противника.

Дальность гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» составляет свыше 1 тыс. км.

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Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин сообщил, что самолеты МиГ-31 ВКС РФ, оборудованные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», на постоянной основе начинают патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Российский лидер подчеркнул, что этот шаг не является угрозой кому-либо.

Также президент РФ заявил, что поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу, однако Россия сможет отразить подобные атаки.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой власти РФ объявили 24 февраля прошлого года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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