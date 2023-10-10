В США назвали революцией интеграцию Су-34 с ракетами «Кинжал»

Россия наращивает производство бомбардировщиков Су-34М, которые успешно применяются РФ на Украине. Об этом сообщил 9 октября журнал Military Watch, отметив «новые возможности усовершенствованных вариантов» истребителя.

«В начале сентября Су-34 продемонстрировал совместимость с новым классом вооружений — гиперзвуковой баллистической ракетой Х-47М2 «Кинжал», которая позволит истребителям поражать цели на расстоянии 2000 км», — пишет журнал.

Интеграцию Су-34 с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» можно назвать революцией возможностей данного класса самолетов, что, скорее всего, повысит спрос на них, считают обозреватели. По их мнению, решение установить «Кинжал» на Су-34 было принято в результате впечатляющей эффективности боевого применения ракеты на Украине.

Издание добавляет, что Су-34 способен нести широкий спектр крылатых ракет и управляемых бомб, а истребители этого класса продолжают широко использоваться для ядерного сдерживания и тактических ударных операций на всех театрах военных действий.

Ранее на днях, 9 октября, Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая входит в «Ростех», передал ВКС России вторую в 2023 году партию бомбардировщиков Су-34. Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что корпорация выполняет поставки авиационных единиц техники по программе текущего года и ведет работу для обеспечения поставок на следующий год.

6 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Новосибирский авиазавод имени В.П. Чкалова, который выпускает и модернизирует истребители-бомбардировщики Су-34. В ходе этого визита Шойгу отметил, что у Су-34 ежедневно по 4-5 вылетов в зоне спецоперации, а также дал распоряжение повысить темпы производства данного вида истребителей.