ОАК передала ВКС вторую за год партию бомбардировщиков Су-34

Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая входит в «Ростех», передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России вторую в 2023 году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщили в пресс-службе корпорации.

«Наши авиастроители с успехом выполняют важнейшую задачу по обеспечению Минобороны России новыми высокоэффективными авиационными комплексами. Самолет Су-34 отлично зарекомендовал себя в войсках, обязательства по поставке этих машин в рамках гособоронзаказа выполняются в полном объеме и своевременно», — сказал первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что корпорация выполняет поставки авиационных единиц техники по программе текущего года и ведет работу для обеспечения поставок на следующий год.

6 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на выпускающем Су-34 заводе. Он также распорядился о наращивании руководством Новосибирского авиазавода имени В.П. Чкалова темпов производства данной продукции.

Ранее, 15 сентября, стало известно, что Су-34 модернизировали до способности нести крылатые ракеты большой дальности. Новшество впервые было опробовано в рамках специальной военной операции (СВО). До этого ракеты такого типа с Су-34 не использовались. Бомбардировщик используется для поражения наземных, надводных и воздушных целей независимо от погоды и времени суток.

В ходе СВО Су-34 уже использовались для транспортировки гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал», существенно расширив возможности российской армии в зоне проведения спецоперации.

По мнению журнала Military Watch, истребитель-бомбардировщик Су-34 продолжает занимать позицию самого дальнобойного тактического самолета в мире.