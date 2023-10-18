Политолог оценил вероятность новой волны терроризма в Европе

Политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок в среду, 18 октября, высказался о вероятности начала новых крупных атак радикальных группировок в Европе. По его словам, после атаки на мирных жителей в Брюсселе рано говорить о новой волне терроризма в странах ЕС.

«Если ожидать какую-то серию всплеска терроризма, она будет связана не конкретно с этим инцидентом, а с динамикой на Ближнем Востоке, динамикой военных операций Израиля по отношению к сектору Газа и к другим, прилегающим к Израилю территориям. Но нужно понимать, что этот инцидент не требует дополнительной подготовки, организационной структуры. Сама по себе структура «Исламского государства» (ИГ, признана экстремистской и запрещена в РФ. — Ред.), не предполагает какого-то формального членства с членскими взносами, карточками и съездами, где голосуют», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что можно совершить всё, что угодно, а затем назвать себя сторонником этой организации.

По словам эксперта, у людей арабского происхождения или мусульман, переехавших в Европу, сохраняется сильная лояльность к региону Ближнего Востока.

«Они выражают свою лояльность либо какими-то мирными методами, например, демонстрациями, либо такими радикальными. Но мы видим, что мирные демонстрации проходят гораздо чаще, чем такие теракты. Пока говорить о новой волне не приходится, потому что это единичный случай», — заклеил он.

Теракт в бельгийской столице произошел вечером 16 октября. В результате стрельбы были убиты два шведских болельщика, прибывших на матч Бельгия – Швеция, еще один человек получил ранение, передает RT. На фоне этого бельгийский орган по координации анализа угрозы (OCAM) объявил для столичного региона высшую, четвертую степень террористической угрозы. Делом занялась федеральная антитеррористическая прокуратура.

17 октября утром полиция Бельгии подтвердила, что устроивший стрельбу в Брюсселе был убит при задержании, он идентифицирован, передает НСН.

Позднее было объявлено, что подозреваемый в убийстве идентифицирован следствием как 45-летний Абдесалем Л., известный полиции по таким правонарушениям как незаконное пребывание в стране, контрабанда людей и другим. Также днем ранее сообщалось, что он опубликовал в социальных сетях видео с заявлением, что действовал от имени ИГ.

Ответственность за террористическую атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».