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Орбан заявил об окончании эпохи конкурентных преимуществ Запада

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Фото: REUTERS/Sputnik/Grigory Sysoyev
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления на международном форуме «Один пояс — один путь» в Пекине выразил мнение, что Запад потерял конкурентные преимущества, а экономика Востока значительно укрепилась, поэтому Европе следует расширить связи со странами Азии. Об этом в среду, 18 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.

«Премьер-министр пояснил: эпоха конкурентных преимуществ Запада закончилась, Восточный мир стал сильнее, и теперь перед Европой стоит дилемма — блокировать мировую экономику или конкурировать, быть протекционистом или искать возможности для сотрудничества и связи, которые предоставляет новая эпоха», — передает программа Hirado слова Хаваши.

Орбан в ходе форума также отметил, что Европа, разорвав отношения с Россией на фоне конфликта на Украине, сделала шаг в сторону блокировки мировых экономических связей. Теперь европейские страны хотят пойти еще дальше и изолировать свою экономику от китайской, считает премьер-министр Венгрии.

Он подчеркнул, что цель Венгрии — стать местом встречи восточной и западной экономик и технологий. Будапешт гордится тем, что страна стала направлением номер один в Центральной Европе для китайских корпоративных инвестиций, добавил Орбан.

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Накануне в Пекине состоялась встреча президента России Владимира Путина и Орбана, в ходе которой венгерский премьер отметил, что Венгрия никогда не намеревалась противостоять России. Кроме того, Будапешт заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Москвой.

1 сентября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что институты Евросоюза демонстрируют беспомощность и ослабленность, а конкурентоспособность объединения подорвана. Министр выразил мнение, что необходимо действовать быстро, поскольку ЕС слабеет, а Брюссель расширяет свою власть. Он призвал остановить федерализацию, прекратить гендерную пропаганду и не допустить притока мигрантов.

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