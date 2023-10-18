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Путин объяснил нападки на Орбана завистью

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Президент России Владимир Путин заявил, что на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нападают из-за зависти.

«Он имеет мужество отстаивать интересы своего народа, а этого мужества многие политические деятели Европы лишены. Они ему завидуют, поэтому и нападают», — сказал президент.

Российский лидер назвал ерундой обвинения в адрес Орбана в том, что он ведет пророссийскую политику. Путин подчеркнул, что премьер Венгрии — провенгерский политик.

Накануне во время встречи с Путиным Орбан отметил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России. Будапешт всегда хотел наладить и расширять взаимные наилучшие контакты, подчеркнул он.

Венгерский премьер также выразил российскому лидеру благодарность за то, что госкорпорация «Росатом» остается «прекрасным партнером Венгрии», а также за то, что ПАО «Газпром» выполняет свои обязательства.

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Со своей стороны Путин подчеркнул, что его взгляды не всегда совпадают с мнением премьер-министра Венгрии, однако это не мешает им разговаривать и искать пути решения проблем.

Он добавил, что Орбан является представителем «немногочисленной когорты европейских политиков», которые умеют тактично и последовательно отстаивать свои интересы.

О том, что Венгрия намерена развивать сотрудничество с Россией в стратегически важных областях, исходя из своих национальных интересов, 13 октября заявлял и венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Он отметил, что венгеро-российское сотрудничество имеет большое значение для Будапешта в стратегически важных областях, добавив, что надежное энергоснабжение страны не может быть гарантировано без поддержания отношений с РФ.

Независимая позиция венгерского руководства регулярно подвергается критике как в Евросоюзе, так и в США.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву и усилили военную и финансовую поддержку Киева после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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