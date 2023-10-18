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ЦАХАЛ опубликовала запись якобы разговора ХАМАС о неудачном запуске по больнице

ЦАХАЛ заявила о доказательствах непричастности Израиля к удару по больнице
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Фото: TASS/EPA/MOHAMMED SABER
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Армия обороны Израился (ЦАХАЛ) в среду, 18 октября, опубликовала в соцсети X запись якобы разговора членов группировки ХАМАС о неудачном запуске террористическим «Исламским джихадом» (запрещен в РФ) ракеты по больнице в Газе 17 октября.

На записи слышен разговор людей, которых представили двумя палестинскими боевиками. Во время своего обсуждения они описали, что ракета, упавшая на территорию больницы, была запущена якобы с кладбища недалеко от госпиталя.

«Говорят, что осколки от ракет местного производство. Это не похоже на те, которыми по нам стреляет Израиль», — прокомментировал один из бойцов.

«Неужели не было другого места для этого?» — ответил ему другой.

Армия обороны Израиля ранее сообщила, что провела проверку и считает, что ответственность за удар по больнице в Газе несет «Исламский джихад». Если бы это был израильский авиаудар, «увидели воронки и структурные повреждения здания, которые не были выявлены в ходе этого инцидента», отметили в ЦАХАЛ. Помимо этого, по данным израильской армии, есть свидетельства того, что больница не была атакована с воздуха.

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Вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесен ракетный удар. В результате погибли и пострадали более 800 человек. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части погибли женщины и дети. В Палестине объявлен трехдневный траур.

Тем временем Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Утром 7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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