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Глава МИД Иордании заявил об отмене четырехстороннего саммита по ситуации в Газе

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Четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа с участием американского президента Джо Байдена, который должен был состояться 18 октября в Аммане, отменен «в интересах всех сторон». Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади.

«Люди ждали, что саммит такого рода сможет ответить на их мольбы остановить эту войну. Зная, что мы не могли бы этого сделать, было лучше всё отменить. Это был верный призыв не проводить встречу и продолжить консультации с целью как можно скорее перейти к этапу, когда этот конфликт закончится, не дожидаясь катастрофы, которую она вызывает», — сказал ас-Сафади.

Белый дом подтвердил, что Байден не будет останавливаться в Иордании. По словам представителя президентской администрации, после консультации с королем Иордании Абдаллой II и на фоне дней траура, объявленных главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, Байден отложил поездку в Иорданию и запланированную встречу с главами Египта и Палестинской национальной администрации (ПНА).

«Он надеется на скорую личную консультацию с этими лидерами и согласился продолжать регулярно и напрямую взаимодействовать с каждым из них в ближайшие дни», — добавил чиновник.

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17 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что вопрос освобождения заложников будет одной из ключевых тем президента Байдена во время его поездки на Ближний Восток.

Позднее в этот день член политбюро движения Муса Абу Марзук заявил, что ХАМАС готово незамедлительно отпустить гражданских заложников в случае прекращения огня. Также глава Евросовета Шарль Мишель заявил о готовности ЕС выступить в качестве посредника в вопросе освобождения заложников.

16 октября сообщалось, что число заложников движения ХАМАС может составлять от 200 до 250 человек. Источник в боевом крыле заявил, что ХАМАС намерено освободить иностранных заключенных, если это «позволят условия на местах».

Ситуация в регионе обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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