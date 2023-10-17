Путин указал на необходимость уделить внимание росту товарооборота с Монголией

Президент России Владимир Путин 17 октября на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухе в ходе рабочего визита в Китай указал на необходимость уделить внимание росту товарооборота между странами, который скорректировался в этом году.

«В прошлом году у нас был значительный рост товарооборота, 40%, в этом году он скорректировался немного», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что этим должны заняться межправительственные комиссии.

Монгольский лидер отметил, что на протяжении многих веков страна с теплотой и дружбой относилась к российскому народу.

«Приоритетом нашей внешней политики всегда являлось развитие отношений с Россией», — сказал Хурэлсухе.

Президент Монголии также указал и на большой интерес страны к сотрудничеству с РФ по таким крупным проектам, как энергетика, железные дороги и автомагистрали.

На встрече с монгольским лидером Владимир Путин также заявил о согласии всех сторон с проектом строительства газопровода «Сила Сибири – 2» из России в Китай через территорию Монголии. Президент России выразил уверенность, что реализация проекта будет двигаться «хорошими темпами».

Российский лидер находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума «Один пояс — один путь». Ранее в этот день Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в своей резиденции в Пекине. По словам российского лидера, отношения двух государств на протяжении многих лет строились на основе интересов друг друга. Кроме того, у него состоялась встреча и с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином.

Во второй день визита президент примет участие в церемонии открытия форума, в российско-китайских переговорах и еще ряде двусторонних встреч.