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Версальский дворец снова эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vincent Isore
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Версальский дворец во Франции эвакуировали во второй раз за четыре дня. Об этом 17 октября сообщил аккаунт достопримечательности в X (бывшем Twitter).

«Уважаемые посетители, по соображениям безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей и закрывает свои двери сегодня, во вторник, 17 октября. Благодарим за понимание», — говорится в сообщении.

Источник агентства AFP сообщил, что эвакуация произошла из-за сообщения о бомбе. Дворец останется закрытым до конца дня.

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Посетителей Версальского дворца уже эвакуировали 14 октября после получения администрацией учреждения сообщений об угрозе взрыва. Проводилась эвакуация не только посетителей дворца, но и гуляющих в саду гостей.

Также в этот день парижский Лувр принял решение закрыть свои двери для посетителей после получения сообщений о бомбе.

13 октября во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. Решение было принято после того, как неизвестный, вооруженный ножом, напал на школу Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале). Он убил учителя и ранил несколько человек. В соцсетях появилось видео драки с территории школы, где один из ее участников обороняется стулом.

Позднее спецслужбы страны сообщили, что за атакой на школу стоит группа из восьми человек, они были задержаны. В их числе, помимо нападавшего, находится старший брат, который ранее был осужден за участие в террористическом заговоре, и две сестры.

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