Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии заявили об условиях вступления Украины в ЕС
Мир
В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта
Мир
В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных
Мир
В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км
Мир
Египет может открыть проход на свою территорию беженцам из сектора Газа
Мир
Politico узнала о планах Азербайджана вторгнуться в Армению
Мир
У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора
Мир
Боевики ВСУ указали на зависимость поддержки Украины от выборов в США
Мир
Постпред КНР при ООН Цзюнь поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 14 октября
Мир
Силы ПВО Израиля перехватили неопознанные цели над Хайфой
Мир
Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле
Мир
Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны

Восемь человек задержали во Франции в связи с убийством учителя

0
Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецслужбы Франции задержали восемь человек в связи с убийством учителя в коммуне Аррас на севере государства. Об этом 13 октября сообщает BFMTV.

В числе задержанных, помимо нападавшего, есть его старший брат и две сестры.

Уточняется, что эта семья известна спецслужбам и судебным органам. Старший брат нападавшего ранее был осужден за участие в террористическом заговоре.

Спасти и защитить: охранников школ будут готовить к отражению вооруженных нападений
Такие функции будут прописаны в новой редакции ГОСТа о безопасности образовательных организаций

Ранее в этот день во Франции неизвестный, вооруженный ножом, напал на школу Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале). Он убил учителя и ранил нескольких человек.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 20-летний парень, который ранее учился в этой школе. В соцсетях также появилось видео драки с территории школы, где один из ее участников обороняется стулом. На кадрах видно, что драка переместилась ближе ко входу в школу, где неизвестный продолжил нападать на второго участника.

Позднее во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы. Решение принято премьер-министром страны Элизабет Борн после совещания в Елисейском дворце под председательством президента Франции Эммануэля Макрона.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семье убитого при нападении на школу учителя. Он отметил, что педагог спас жизни своих коллег и учеников. Кроме того, произошедшее французский лидер назвал проявлением «варварского исламистского терроризма». Он добавил, что в то же время полицейским удалось предотвратить еще одно нападение в другом регионе страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023