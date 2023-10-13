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Макрон выразил соболезнования семье убитого при нападении на школу учителя

Макрон: погибший от рук нападавшего в Аррасе учитель спас жизни учеников
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Фото: Global Look Press/Alexis Sciard
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Учитель литературы, погибший в ходе нападения на школу во французской коммуне Аррас, спас жизни своих коллег и учеников. Об этом 13 октября заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Учитель, который встал на пути нападавшего, безусловно, спас многие жизни», — сказал Макрон в обращении с места инцидента, которое транслировалось на странице Елисейского дворца в социальной сети X.

Он выразил соболезнования семье педагога и указал на смелость двух других сотрудников школы, которые получили при нападении ножевые ранения. Помимо этого, Макрон отметил скорость прибытия полицейских, появившихся на месте спустя четыре минуты после сигнала тревоги.

Произошедшее французский президент назвал проявлением «варварского исламистского терроризма». По его словам, в то же время правоохранительным органам страны удалось предотвратить еще одно нападение в другом регионе.

Ранее в этот же день сообщалось об убийстве учителя и ранении нескольких человек в результате нападения неизвестного на среднюю школу Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале) во Франции. Полиция задержала 20-летнего подозреваемого, которым оказался бывший ученик школы. В соцсетях также появилось видео драки с территории школы, где один из ее участников обороняется стулом. Затем драка переместилась ближе ко входу в школу, где неизвестный продолжил нападать на второго участника.

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