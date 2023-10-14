Версальский дворец эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей Версальского дворца во Франции эвакуировали 14 октября после получения администрацией учреждения сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Проводилась эвакуация не только посетителей дворца, но и гуляющих в саду гостей. Источник газеты сообщает, что объект не откроет свои двери до конца дня.

Как отмечается, угроза взрыва возникла после анонимного сообщения, отправленного через цифровую платформу moncomissariat.fr, на которой граждане могут напрямую общаться с полицейскими.

Это уже второй подобный случай за день. Ранее в субботу парижский Лувр принял решение закрыть свои двери для посетителей после получения сообщений о бомбе.

Накануне во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. Решение было принято после того, как 13 октября неизвестный, вооруженный ножом, напал на школу Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале). Он убил учителя и ранил несколько человек. В соцсетях появилось видео драки с территории школы, где один из ее участников обороняется стулом.

Позднее спецслужбы страны сообщили, что за атакой на школу стоит группа из восьми человек, они были задержаны. В их числе, помимо нападавшего, находится старший брат, который ранее был осужден за участие в террористическом заговоре, и две сестры.