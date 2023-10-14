Парижский Лувр приостановил работу из-за угрозы взрыва

Парижский музей Лувр принял решение закрыть свои двери для посетителей в субботу после получения сообщений о бомбе. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Лувр был закрыт после получения сообщений о риске «для музея и его посетителей». По информации телеканала, сейчас музей оцеплен полицией, проводится эвакуация всех людей.

Изначально администрация Лувра в соцсети Х (бывш. Twitter) заявила, что музей закрыт «по соображениям безопасности».

В настоящее время во Франции действует максимальный уровень террористической угрозы. Его ввели после того, как 13 октября неизвестный, вооруженный ножом, напал на школу Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале). Он убил учителя и ранил несколько человек. В соцсетях также появилось видео драки с территории школы, где один из ее участников обороняется стулом.

После нападения спецслужбы страны сообщили, что за атакой на школу стоит группа из восьми человек, они были задержаны. Сообщалось, что в числе задержанных, помимо нападавшего, есть его старший брат, который ранее был осужден за участие в террористическом заговоре, и две сестры.

Газета Le Figaro также сообщила, что в 2014 году семью напавшего на школу должны были депортировать, но за них заступились ассоциации по защите прав беженцев и добились освобождения семьи, надавив на местных политиков в преддверии муниципальных выборов в Ренне.