Игры на костях

Десять дней прошло с тех пор, как правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Буря аль-Аксы». В первые дни действия группировки подверглись осуждению со стороны целого ряда государств, поскольку жертвами террористических атак стало большое количество мирных жителей Израиля. Кадры зверски убитых тогда транслировали многие телеканалы, в том числе и в России. Даже ОАЭ и Бахрейн, арабские страны, выступили против ХАМАС. Строго говоря, за этим скрывается и политическая подоплека, поскольку отношения Абу-Даби и Манамы с палестинским движением простыми не назовешь, но сам этот шаг стал в каком-то смысле беспрецедентным.

Однако теперь симпатии многих сторонних наблюдателей постепенно смещаются с Израиля в сторону простых жителей сектора Газа. Ведь ответ Западного Иерусалима не заставил себя ждать. Причем этот ответ приобрел поистине ветхозаветную жестокость. И теперь уже экраны телевизоров заполонили кадры погибших и извивающихся в страшных муках от полученных ранений детей, многие из которых не вышли еще из младенческого возраста. Хуже того, глава минобороны Израиля Йоав Галант умудрился сравнить палестинцев в секторе Газа с животными. Ладно бы еще только членов ХАМАС. Все-таки на эскалацию пошли именно они, и их методы были откровенно террористическими. Но досталось всем. Вдобавок жителям анклава, которых насчитывается более 2 млн, израильские власти отключили подачу электричества, воды и топлива. Сообщается также о нехватке медикаментов и продуктов питания.

Бушующая гуманитарная катастрофа — а именно так описывают нынешнее положение в секторе Газа представители разных стран, а также ООН — стала настоящим вызовом. Своеобразной «дорогой жизни» мог бы оказаться КПП Рафах на границе с Египтом, но, как говорится, гладко было на бумаге…

Даже если появится чисто физическая возможность пропустить через него два с лишним миллиона человек, которые автоматически станут беженцами, это не сильно поможет ситуации. Содержание вынужденных переселенцев, обеспечение их едой, водой, временным жильем — это серьезная нагрузка на бюджет и рост недовольства местного населения. Для Каира, который в последнее время сталкивается с экономическими трудностями, такое «удовольствие» просто не по карману.

Дорога через Рафах в Газу тоже фактически закрыта, поскольку доставка гуманитарных грузов требует согласия не только Египта, но и гарантий безопасности со стороны Израиля. А таких гарантий нет. Более того, этот погранпереход уже несколько раз подвергался ударам с воздуха. Не стоит, конечно, забывать про контрабандистские тоннели, ведущие в Газу со стороны Синайского полуострова. Речь идет о целых подземных городах, которые используются для снабжения ХАМАС. Но едва ли они станут полноценной заменой нормальному обеспечению палестинского анклава.

Пока же известно, что Израиль вновь пустил воду в южные районы сектора Газа, однако от этого ситуация также не становится намного легче. По сути, более 2 млн человек оказались запертыми на узеньком клочке земли, и теперь они — как и весь мир — ждут, начнется там наземная операция или нет.

С вторжением израильское руководство, правда, пока медлит, ссылаясь на неблагоприятные погодные условия. Понятно, что это отговорка. Ведь ставки в данном случае действительно высоки, причем прежде всего для премьера Биньямина Нетаньяху, который оказался меж двух огней.

Израильское общество, очевидно, требует возмездия за убитых и похищенных соотечественников. Но это может продлиться лишь до тех пор, пока армейские части не несут значительные потери. А такие будут, если ЦАХАЛ войдет в сектор Газа. Одно дело бить по целям с воздуха. И совсем другое — городские бои против людей, поднаторевших в партизанских методах.

Кроме того, на другой чаше весов еще и информационный фон. Уже сейчас в ООН называют некоторые действия руководства в Западном Иерусалиме военными преступлениями. А при наземной операции могут появиться обвинения в преступлениях против человечности и геноциде. Сам Нетаньяху рискует повторить судьбу своего предшественника Ариэля Шарона и тоже получить прозвище «мясник».

Между тем ряд исламских стран уже дали понять, что происходящее будет иметь последствия. Саудовская Аравия прервала процесс примирения с Израилем на фоне эскалации. А Иран и вовсе грозит вмешаться, если в Газу войдут израильские военные. Вряд ли, конечно, сам. Но вот ливанское движение «Хезболла», а также шиитские формирования из Сирии и Ирака вполне могут осложнить Биньямину Нетаньяху жизнь.

Пока же ситуация остается в подвешенном состоянии. Количество убитых с обеих сторон множится с каждым днем. Когда это остановится, не знает никто. Вместе с тем уже сейчас понятно одно: пройдет время, и эта эскалация так или иначе закончится. Таймер будет сброшен, и начнется обратный отсчет до очередной кровавой жатвы, когда на алтарь сведения счетов между политиками свои жизни положат новые израильтяне и палестинцы.

Автор — востоковед

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