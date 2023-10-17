За год премиальные новостройки Москвы подорожали на 13,5%

По итогам III квартала на первичном рынке премиум-класса Москвы объём предложения снизился на 10,6%. Средневзвешенная цена кв. метра на конец сентября 2023 года составила 633 160 руб. (+5,4% за квартал, +13,5% за 12 месяцев), сообщили 17 октября «Известиям» аналитики компании «Метриум».

«Рынок премиального сегмента чувствует себя достаточно уверенно, что отражается в увеличении спроса как в квартальной, так и в годовой динамике/ Умеренное удорожание квартир и апартаментов связано в первую очередь с повышением стадии строительной готовности корпусов во многих проектах. Рост доли ипотечных сделок, уменьшение средней площади лотов в структуре предложения, старт новых комплексов — все это говорит о том, что рынок адаптировался к текущим условиям и демонстрирует устойчивый вектор развития», — сказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Всего по итогам III квартала 2023 года на московском рынке первичной недвижимости премиум-класса находилось 54 проекта. Суммарный объем предложения на конец периода составил 5,2 тыс. лотов, из них 4,1 тыс. — квартиры и 1,1 тыс. — апартаменты. За квартал число предложений снизилось на 10,6%, а за 12 месяцев — на 0,4%.

Премиальная недвижимость на первичном рынке в большей мере сосредоточена в центральном округе (22,8% рынка), а также в северо-западной части Москвы (на долю САО, СЗАО и ЗАО приходится 47,3% объема предложения). Наиболее дорогая недвижимость реализуется в ЦАО и ЗАО.

К концу III квартала ряд корпусов вышли на заключительные этапы строительства, что повлияло на увеличение доли предложения на этапе отделочных работ (20,1%, + 3,1 п.п. за квартал). Количество вариантов на котловане за квартал выросло на 2,9 п.п. и составило 15,5%. За счет перехода корпусов на новый этап строительства снизилась доля квартир и апартаментов в корпусах на этапе монтажа этажей (54,3%, -6,2 п.п. за квартал).

Ранее, 16 октября, аналитики «Метриум» сообщили «Известиям», что по итогам III квартала 2023 года средневзвешенная цена квадратного метра новостроек бизнес-класса Москвы составила 430,8 тыс. рублей (+3,2% за квартал, +2,3% за 12 месяцев). Рост затронул в большей степени квартиры (+4,9% за квартал). Увеличение стоимости эксперты связали с высокой конкуренцией с проектами комфорт- (комфорт плюс) и премиум-класса.