Российские вузы рассказали о ситуации с иностранными студентами

Российские вузы остаются популярным направлением для обучения иностранных граждан. О том, откуда преимущественно приезжают учиться в Россию иностранные студенты и какие специальности они выбирают, рассказали «Известиям» представители университетов во время конференции, организованной образовательной компанией MAXIMUM Education и посвященной теме сотрудничества вузов и Edtech-компаний.

Декан факультета Высшей школы управления и инноваций Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктория Печковская сообщила, что в МГУ иностранные студенты есть практически на всех факультетах. По ее словам, наибольшее их количество приезжает учиться на специальности, связанные с иностранными языками и регионоведением.

«Когда студенты-иностранцы выбирают вуз, существенным фактором для них выступает рекомендация знакомых, которые уже учились на факультете. Для них очень важно чувствовать комфортность нахождения в стране и в конкретном вузе. Также студентам из-за рубежа важна забота, которую о них проявляет само учебное заведение и деканат. Как правило, студенты приезжают уже с хорошим знанием русского языка. Кроме того, в наши программы входит обязательное изучение курса русского языка как иностранного во время всего периода обучения. Это очень серьезная помощь для студентов в освоении материала и повышении качества образования», — сказала она.

Доцент департамента бизнес-информатики Финансового университета при правительстве РФ Андрей Гайдамака сообщил, что в образовательном учреждении традиционно обучается большое количество иностранных студентов. Значительная часть из них — представители стран СНГ, Африки и Азии. Реже приезжают учиться граждане западных стран.

«Среди иностранных студентов востребованы такие направления, как бизнес-информатика, прикладная математика, прикладная информатика и информационная безопасность. Наш вуз имеет практику подготовительных отделений по изучению русского языка как иностранного. Однако с ребятами из азиатских стран, как правило, отсутствует проблема языкового барьера. Русский язык популярен среди студентов из Китая, они хорошо говорят на нашем языке. Кроме того, приезжая в Россию, они имеют четкое представление о целях поездки, успешно выполняют план учебной подготовки и защищают выпускную квалификационную работу или диссертацию (для аспирантов)», — сказал он.

Заместитель начальника управления по работе с поступающими и довузовской деятельности МГСУ Мария Юмашева рассказала, что при поступлении иностранные студенты выбирают направления в зависимости от того региона, в котором они проживают.

Например, китайские студенты чаще всего поступают на «Гидротехническое строительство» — обусловлено это тем, что в Китае развито направление гидроэнергетики. В связи с планами по строительству атомных электростанций в странах Африки и Азии студенты этих регионов часто выбирают направление «Строительство тепловых атомных электростанций». Также традиционной популярностью пользуется топовое направление «Промышленное и гражданское строительство».

«Всего университет готов обучать иностранных студентов более чем по 20 образовательным программам разного уровня. Также ведется набор на образовательные программы на английском языке. Также в университете осуществляются сетевые программы обучения для иностранцев, когда они учатся одновременно в НИУ МГСУ и в своем университете, а на выходе получают два диплома», — добавила Юмашева.

Специалист отметила, что проблема незнания русского языка иностранными студентами в НИУ МГСУ решается путем их обучения на подготовительном факультете, где они изучают русский.

«Без этого им было бы сложно начать обучение в НИУ МГСУ. Студенты приезжают, проходят адаптацию, знакомятся с культурными особенностями России. Проживание в общежитии и общение с русскими студентами помогают им улучшать знания языка. Большинство студентов приезжают по государственным квотам, поэтому после получения диплома НИУ МГСУ они возвращаются в родные страны. Еще немаловажно, что они становятся амбассадорами российской культуры на своей родине. На мой взгляд, на выбор вуза иностранными студентами влияет наличие научно-образовательных школ, техническое оснащение учебных и научных лабораторий, активная студенческая жизнь», — сказала она.

В MAXIMUM Education добавили, что интерес к иностранным студентам проявляет и государство: с 2023 года при поддержке Минпросвещения жители любой страны мира, а также проживающие на территории России граждане иностранных государств могут бесплатно изучать русский язык как иностранный.

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