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Минобрнауки заявило об обсуждении изменения статуса магистратуры в РФ

Замминистра Афанасьев: в Минобрнауки обсуждают изменение статуса магистратуры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Министерство науки и высшего образования РФ обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил замминистра Дмитрий Афанасьев.

«Сейчас обсуждается новая уровневая система по обращению президента [России Владимира Путина]. Вот в рамках нее, конечно, будет изменение статуса магистратуры», — передает его слова ТАСС.

Чиновник объяснил, что магистратура должна занять новое место в системе высшего образования, при этом не подменяя другие уровни обучения. По мнению Афанасьева, исходя из названия «специализированное высшее образование», магистратура должна углублять базовую ступень.

«Магистратура останется только в вузах с должным качеством преподавания»
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23 мая глава минобрнауки России Валерий Фальков сказал, магистратура в новой системе высшего образования может разделиться на два типа — академическую и профессиональную. По его словам, академический вариант получения второго уровня высшего образования подразумевает углубление в область науки.

Помимо этого, также стало известно, что переход на обучение по новой системе высшего образования планируется с 1 сентября 2025 года. Ожидается, что программа магистратуры теперь будет внедряться только в те вузы, которые прошли соответствующий отбор.

Ранее, 19 апреля, Фальков заявил, что высшее образование в России разделят на три ступени — базовое (бакалавриат, специалитет), специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантуру (адъюнктура).

28 апреля Путин указал, что в России формируется суверенная система образования.

Она подразумевает синтез «всего лучшего, что было в советской системе образования» и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается следующее: первое — вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием, срок обучения может составить от четырех до шести лет.

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