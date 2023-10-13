Минобрнауки заявило об обсуждении изменения статуса магистратуры в РФ

Министерство науки и высшего образования РФ обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил замминистра Дмитрий Афанасьев.

«Сейчас обсуждается новая уровневая система по обращению президента [России Владимира Путина]. Вот в рамках нее, конечно, будет изменение статуса магистратуры», — передает его слова ТАСС.

Чиновник объяснил, что магистратура должна занять новое место в системе высшего образования, при этом не подменяя другие уровни обучения. По мнению Афанасьева, исходя из названия «специализированное высшее образование», магистратура должна углублять базовую ступень.

23 мая глава минобрнауки России Валерий Фальков сказал, магистратура в новой системе высшего образования может разделиться на два типа — академическую и профессиональную. По его словам, академический вариант получения второго уровня высшего образования подразумевает углубление в область науки.

Помимо этого, также стало известно, что переход на обучение по новой системе высшего образования планируется с 1 сентября 2025 года. Ожидается, что программа магистратуры теперь будет внедряться только в те вузы, которые прошли соответствующий отбор.

Ранее, 19 апреля, Фальков заявил, что высшее образование в России разделят на три ступени — базовое (бакалавриат, специалитет), специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантуру (адъюнктура).

28 апреля Путин указал, что в России формируется суверенная система образования.

Она подразумевает синтез «всего лучшего, что было в советской системе образования» и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается следующее: первое — вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием, срок обучения может составить от четырех до шести лет.