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Минобрнауки будет внедрять магистратуру в вузы на конкурсной основе

Фальков: для внедрения программы магистратуры в вузы будет проходить их отбор
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Магистратура в новой системе высшего образования в России появится не во всех российских вузах. Как заявил 19 мая глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, ввести ее во всех высших учебных заведениях не представляется возможным.

«Все-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах. Минобрнауки будет проводить их отбор», — сообщил Фальков на заседании итоговой коллегии министерства.

Он также добавил, что переход на обучение по новой системе высшего образования планируется с 1 сентября 2025 года.

Ранее, 19 апреля, Фальков заявил, что высшее образование в России разделят на три ступени — базовое (бакалавр, специалитет), специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантуру (адъюнктура).

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12 мая указ о пилотном проекте по реформе высшего образования в РФ подписал президент России Владимир Путин. Так, сроки базового высшего образования составят от четырех до шести лет, специализированного — от года до трех лет.

Также российский лидер отметил установление одного уровня профессионального образования — аспирантуры, на котором будут формироваться научные и научно-практические кадры. Отмечалось, что программа будет осуществлена в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта и Национальном исследовательском томском государственном университете.

До этого, 21 февраля, Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием со сроком от четырех до шести лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему должен быть плавным.

Глава государства отметил, что даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы на разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда. В частности, если профессия требует дополнительно узкой специализации, то в этом случае можно продолжить образование в магистратуре или ординатуре.

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