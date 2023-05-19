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Минобрнауки предложило разделить магистратуру на академическую и профессиональную

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Магистратура в новой системе высшего образования может разделиться на два типа — академическую и профессиональную. С такой инициативой выступил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на заседании итоговой коллегии министерства 19 мая.

По его словам, академический вариант получения второго уровня высшего образования подразумевает углубление в область науки. Этот тип будет финансироваться за счет государства в полном объеме.

«<...> а вот профессиональная магистратура, имеющая своих прямых бенефициаров, допустим, работодателей из числа промышленных предприятий, она может и должна иметь гибкие схемы финансирования, в том числе может софинансироваться от корпораций крупных, отраслей и даже от частных лиц», — пояснил Фальков.

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Вместе с тем в ходе сегодняшнего заседания также стало известно, что переход на обучение по новой системе высшего образования планируется с 1 сентября 2025 года.

Ожидается, что программа магистратуры теперь будет внедряться только в те вузы, которые прошли соответствующий отбор.

Ранее, 19 апреля, Фальков заявил, что высшее образование в России разделят на три ступени — базовое (бакалавриат, специалитет), специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантуру (адъюнктура).

28 апреля президент России Владимир Путин указал, что в России формируется суверенная система образования.

Она подразумевает синтез «всего лучшего, что было в советской системе образования» и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается следующее: первое — вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием, срок обучения может составить от четырех до шести лет.

21 февраля он предложил вернуть в вузы специалитет. При этом президент отметил, что переход на новую систему образования должен быть плавным.

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