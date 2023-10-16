Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция готова отложить рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО
Мир
Посол Израиля подтвердил возобновление подачи воды в южную часть сектора Газа
Мир
Россия направила в СБ ООН проект резолюции по палестино-израильскому конфликту
Недвижимость
Спрос на новостройки в Москве за год вырос на 65%
Общество
В Санкт-Петербурге начался сильный град
Авто
Хуснуллин заявил Путину о ремонте более 180 млн кв. м дорог к концу 2023 года
Спорт
Турниры по бобслею и санному спорту на Олимпиаде-2026 пройдут за пределами Италии
Происшествия
В Москве задержан замруководителя одного из отделов СК
Армия
МО РФ сообщило о двух сбитых истребителях МиГ-29 и одном штурмовике Су-25 ВСУ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о гололедице со среды
Мир
Путин и Асад обсудили пути урегулирования палестино-израильского конфликта
Происшествия
В Курганской области задержали жителя за сотрудничество с украинской организацией
Экономика
ЦБ не планирует выпуск купюр номиналом 10 тыс. рублей
Общество
Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Костомаров рассказал о своей жизни после ампутации и протезирования

Костомаров: когда я в протезах, чувствую себя нормальным человеком
0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фигурист Роман Костомаров 16 октября во время пресс-конференции рассказал, как адаптируется к жизни после ампутации конечностей и протезирования.

«По сей день сложности присутствуют в моей жизни, потому что она кардинально изменилась, и в первую очередь я переживал за то, как пройдет наша встреча с моими детьми — я не хотел выходить из больницы до тех пор, пока не встану на ноги и не появятся протезы. Протезы рук появились позже, но домой я всё-таки вернулся на своих двух ногах», — отметил фигурист, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

По словам Костомарова, самый трудный период адаптации был в первые примерно три недели после выписки из больницы. Супруги отправили детей на отдых с бабушкой, чтобы фигурист смог адаптироваться дома к сложностям, которые встречаются в быту — по словам фигуриста, именно бытовые задачи стали для него самыми сложными. Он отметил, что благодарен всем, кто помог ему после операции.

«Первое время было ужасно больно и трудно, но я это сделал, и сейчас гораздо легче, пока не снимаю это всё (протезы. — Ред.) — тогда становится сложно. Но когда я в протезах, я чувствую себя нормальным полноценным человеком. Я понимаю, что так, как катался раньше, я не смогу кататься, но я смогу выйти на лед», — подчеркнул Костомаров.

Он предполагает, что не сможет теперь, например, боксировать — разве что выполнять какие-то комбинации. Костомаров подчеркнул, что является фанатом экстремальных развлечений и всегда остерегался, что может что-то произойти во время них.

«Но неприятность подкралась из-за угла и совсем не оттуда, откуда мог ожидать. Я много чего лишен, но много чего интересного можно сделать в жизни», — подытожил фигурист.

Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ступнях
Врачи борются за руки и жизнь фигуриста

Ранее, 3 октября, спортсмену установили протез на правую ампутированную руку. Он поделился кадрами, на которых пробует писать с помощью него. Затем, 14 октября, спортсмен опубликовал в своем Telegram-канале видео, где показал, как водит машину после ампутации кистей. Костомаров рассказал, что тренируется водить автомобиль на мотоциклетной трассе. Спортсмен уже отрабатывал повороты и торможение.

10 января 46-летний фигурист был госпитализирован с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены медикам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук. Позднее Костомарову установили протезы на ноги. Во время болезни спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Он перенес два инсульта.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. В начале августа он уже показал, как бегает на новых протезах, а 22 августа фигурист впервые после болезни появился на льду перед публикой в кроссовках во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023