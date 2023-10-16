Костомаров рассказал о своей жизни после ампутации и протезирования

Фигурист Роман Костомаров 16 октября во время пресс-конференции рассказал, как адаптируется к жизни после ампутации конечностей и протезирования.

«По сей день сложности присутствуют в моей жизни, потому что она кардинально изменилась, и в первую очередь я переживал за то, как пройдет наша встреча с моими детьми — я не хотел выходить из больницы до тех пор, пока не встану на ноги и не появятся протезы. Протезы рук появились позже, но домой я всё-таки вернулся на своих двух ногах», — отметил фигурист, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

По словам Костомарова, самый трудный период адаптации был в первые примерно три недели после выписки из больницы. Супруги отправили детей на отдых с бабушкой, чтобы фигурист смог адаптироваться дома к сложностям, которые встречаются в быту — по словам фигуриста, именно бытовые задачи стали для него самыми сложными. Он отметил, что благодарен всем, кто помог ему после операции.

«Первое время было ужасно больно и трудно, но я это сделал, и сейчас гораздо легче, пока не снимаю это всё (протезы. — Ред.) — тогда становится сложно. Но когда я в протезах, я чувствую себя нормальным полноценным человеком. Я понимаю, что так, как катался раньше, я не смогу кататься, но я смогу выйти на лед», — подчеркнул Костомаров.

Он предполагает, что не сможет теперь, например, боксировать — разве что выполнять какие-то комбинации. Костомаров подчеркнул, что является фанатом экстремальных развлечений и всегда остерегался, что может что-то произойти во время них.

«Но неприятность подкралась из-за угла и совсем не оттуда, откуда мог ожидать. Я много чего лишен, но много чего интересного можно сделать в жизни», — подытожил фигурист.

Ранее, 3 октября, спортсмену установили протез на правую ампутированную руку. Он поделился кадрами, на которых пробует писать с помощью него. Затем, 14 октября, спортсмен опубликовал в своем Telegram-канале видео, где показал, как водит машину после ампутации кистей. Костомаров рассказал, что тренируется водить автомобиль на мотоциклетной трассе. Спортсмен уже отрабатывал повороты и торможение.

10 января 46-летний фигурист был госпитализирован с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены медикам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук. Позднее Костомарову установили протезы на ноги. Во время болезни спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Он перенес два инсульта.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. В начале августа он уже показал, как бегает на новых протезах, а 22 августа фигурист впервые после болезни появился на льду перед публикой в кроссовках во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.