Боевое крыло ХАМАС заявило о нанесении ударов по израильскому Ашдоду

Боевое крыло движения ХАМАС группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» 16 октября заявила о нанесении ударов по израильскому городу Ашдод.

«Бригада Аль-Кассам обстреляла Ашдод ракетами в ответ на нападение на мирных жителей», — сообщило формирование в Telegram-канале.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о сиренах воздушной тревоги в Ашдоде.

В этот же день группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» заявила об обстреле израильского Тель-Авива. Местный Седьмой канал сообщил, что в городе раздался сильный взрыв. По его данным, ракета, запущенная из сектора Газа, попала в море, поэтому воздушной тревоги не было.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.