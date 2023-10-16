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Военный эксперт усомнился в применении Израилем ПРО «Железный луч»

Эксперт Кнутов: пока сложно сказать, применил ли Израиль ПРО «Железный луч»
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Известиями» 16 октября усомнился в применении Израилем новой лазерной системы ПРО «Железный луч». По его словам, распространившееся видео с применением данной системы может являться рекламным трюком.

Ранее в Сети появилось кадры, предположительно, применения Израилем новейшей лазерной системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный луч» против запущенных по территории страны ракет палестинского движения «ХАМАС». При этом официального подтверждения этому не было.

«Ну в общем-то прожечь достаточно толстую оболочку РСЗО (ракетной системы залпового огня. — Ред.) маломощным лазерным лучом не так просто. Для этого нужна достаточно высокая мощность самого лазера. Удалось ли Израилю это сделать, пока сложно сказать», — считает Кнутов.

Кроме того, по мнению эксперта, распространившееся в Сети видео с применением данной системы скорее является рекламным трюком.

«Во-первых, такой лазерный луч не светится. Лазерный луч находится в видимом диапазоне, может находиться в невидимом диапазоне, поэтому его использование будет скрыто от противника. Я считаю, что это больше рекламный трюк, чем реальное применение, хотя «Железный луч» уже давно Израиль рекламирует и пытается его включить в состав «Железного купола». Ну каких-то эффективных результатов на этот счет нет», — отметил Кнутов.

Кроме того, как уточнил полковник в отставке, если действительно боевой лазер выходит на определенный технологический уровень, то система работает бесшумно, незаметно, а также обладает высокой точностью и мгновенностью применения.

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Утром 7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В ответ на это Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Согласно последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в Газе погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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