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Япония пообещала продолжить предоставлять РФ данные о сбросе воды с «Фукусимы-1»

Япония предоставила РФ дополнительные данные о сбросе воды с «Фукусимы-1»
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Фото: Global Look Press/Zhang Xiaoyu
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Япония продолжит «прозрачно и добросовестно» предоставлять России объяснения по сбросу воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом 16 октября сообщил японский МИД.

Отмечается, что дополнительные данные были предоставлены после онлайн-диалога 10 октября. Решение о проведении переговоров было принято в связи с пресс-релизом Россельхознадзора о возможном ограничении ввоза рыбопродукции из Японии из-за радиационных рисков.

«Япония продолжит прозрачно и добросовестно предоставлять России объяснения, основанные на научных данных, получая при этом оценку Международного агентства по атомной энергии», — говорится в заявлении.

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Ранее, 5 октября, агентство Kyodo сообщило, что компания ТЕРСО начала сбрасывать вторую партию воды с АЭС «Фукусима-1» в океан. Вторая фаза сброса воды займет три недели. Планируется, что в сутки будут сливать около 460 т воды через подводный тоннель.

23 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что следов трития в воде после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» не обнаружено, однако существует риск накопления опасных веществ со временем.

26 сентября сообщалось, что Россельхознадзор рассматривает вопрос об ограничении ввоза рыбопродукции из Японии из-за радиационных рисков, возникших после сброса воды с АЭС «Фукусима-1».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 сентября заявила, что Япония не демонстрирует прозрачности в вопросе со сбросом воды с АЭС «Фукусима».Также она сообщила, что Россия рассчитывает на предоставление Японией возможности изучить все данные по качеству воды и провести необходимые исследования.

7 сентября Россельхознадзор не обнаружил следов радиации в рыбе, взятой в подзонах Приморского края и Сахалинской области после сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Эксперты анализировали разные виды рыбы и морепродуктов — камбалу, минтай, треску, сельдь, скумбрию, а также фарш, консервы и другую продукцию.

Захарова 28 сентября в обратила внимание на то, что международные экологические организации молчат о сбросе радиоактивной воды с АЭС. Она отметила, что речь идет о сливе почти 1,5 млн т радиоактивной воды, зараженной тритием, углеродом-14, калием-40, стронцием-90, йодом-129, а также изотопами цезия и плутония.

25 августа министерство экономики, торговли и промышленности Японии заявило, что показатели проб сброшенной с «Фукусимы-1» воды находятся в пределах нормы.

Сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан начался 24 августа. По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, власти страны предварительно проверили готовность всех министерств и ведомств, если произойдут непредвиденные ситуации.

Власти КНДР объявили данную меру ядерной катастрофой, а МИД Китая назвал действия Токио эгоистичным и безответственным актом.

В марте 2011 года произошла авария на АЭС «Фукусима-1», спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами.

Было принято решение о ликвидации электростанции, при этом в резервуарах продолжает копиться вода для охлаждения поврежденных реакторов. Власти страны утверждают, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода, он же тритий. Баки заполнены почти на 90%, вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года.

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