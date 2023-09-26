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Россельхознадзор допустил введение ограничений на поставку рыбы из Японии

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Фото: Getty Images/NurPhoto/Contributor
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Россельхознадзор рассматривает вопрос об ограничении ввоза рыбопродукции из Японии из-за радиационных рисков, возникших после сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом ведомство сообщило 26 сентября на своем сайте.

«Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает присоединение к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии. Окончательное решение будет принято после переговоров с японской стороной», — говорится в сообщении.

Россельхознадзор направил письмо ветеринарной службе Японии с предложением о проведении переговоров, а также с просьбой предоставить до 16 октября информацию о методиках, которые используются для радиологических исследований экспортируемой рыбной продукции.

Ведомство отметило, что в 2022 году Япония поставила в Россию 190 т рыбной продукции. К 22 сентября 2023 года было ввезено 118 т. При этом российские суда добывают рыбу в непосредственной близости от японских вод.

В Россельхознадзоре также сообщили, что в России не утверждены методики определения остаточного содержания трития — радиоактивного изотопа водорода. Служба планирует совместно с компетентными научными организациями разработать такую методику.

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Ранее, 23 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после сброса воды с «Фукусимы-1» следы трития не обнаружены, однако существует риск накопления опасных веществ со временем.

До этого, 13 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Япония не демонстрирует прозрачности в вопросе со сбросом воды с АЭС «Фукусима».Также она сообщила, что Россия рассчитывает на предоставление Японией возможности изучить все данные по качеству воды и провести необходимые исследования.

7 сентября Россельхознадзор не обнаружил следов радиации в рыбе, взятой в подзонах Приморского края и Сахалинской области после сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Эксперты анализировали разные виды рыбы и морепродуктов — камбалу, минтай, треску, сельдь, скумбрию, а также фарш, консервы и другую продукцию.

С 24 августа Япония начала сброс очищенной от радиации воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан. Правительство страны сообщало, что это безопасно для экологии, поскольку вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода, он же тритий.

В марте 2011 года произошла авария на АЭС «Фукусима-1», спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами. Власти решили закрыть АЭС, при этом в резервуарах копилась вода, используемая для охлаждения поврежденных реакторов.

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