С АЭС «Фукусима-1» начали сброс второй партии воды в океан

Компания ТЕРСО начала сбрасывать вторую партию воды с АЭС «Фукусима-1» в океан, сообщило 5 октября агентство Kyodo.

Перед процедурой воду со станции разбавили морской в соотношении 1:1200 и слили в накопительный бассейн. Также в жидкости определили содержание трития. Замеры показали, что в 1 л воды содержится 63–87 беккерелей. Это значительно меньше установленных государством норм в 60 тыс. беккерелей на 1 л и собственной нормы, установленной ТЕРСО для сброса воды, в 1500 беккерелей на 1 л, отмечается в материале.

Вторая фаза сброса воды займет три недели. Планируется, что в сутки будут сливать около 460 т воды через подводный тоннель.

В общей сложности в резервуарах АЭС скопилось более 1,25 млн т воды, используемой для охлаждения поврежденного в марте 2011 года из-за цунами реактора станции.

С 24 августа Япония начала сброс очищенной от радиации воды с «Фукусима-1» в океан. Сразу же после этого власти КНДР объявили данную меру ядерной катастрофой, а МИД Китая назвал действия Токио эгоистичным и безответственным актом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь обратила внимание на то, что международные экологические организации молчат о сбросе радиоактивной воды с АЭС. Она отметила, что речь идет о сливе почти 1,5 млн т радиоактивной воды, зараженной тритием, углеродом-14, калием-40, стронцием-90, йодом-129, а также изотопами цезия и плутония.

В марте 2011 года произошла авария на АЭС «Фукусима-1», спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами.

Было принято решение о ликвидации электростанции, при этом в резервуарах продолжает копиться вода для охлаждения поврежденных реакторов. Власти страны утверждают, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода, он же тритий. Баки заполнены почти на 90%, вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года.