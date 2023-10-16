Невролог назвала причину появления мушек перед глазами

Врач-невролог Ольга Калмыкова рассказала, что появление мушек перед глазами может быть связано как с резким изменением положения тела, так и с серьезными заболеваниями.

В беседе с радио Sputnik в понедельник, 16 октября, врач отметила, что обычно темные точки, или мушки, мелькают перед глазами, если человек резко изменил положение тела или поднял тяжесть. Чаще всего мушки указывают на повышение артериального давления.

Между тем появление точек перед глазами может быть вызвано низким давлением или артериальной гипотензией, болезнями глаз, анемией. Кроме того, они могут указывать на мигрень или сахарный диабет.

Калмыкова посоветовала проконсультироваться с терапевтом, если мушки перед глазами появляются чаще трех–четырех раз в месяц. Необходимо сдать биохимический и клинический анализы крови, провести исследование на гликированный гемоглобин, проверить уровень сахара в крови, сделать ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов, и желательно еще ЭКГ.

Врач добавила, что после обследования может понадобиться консультация других специалистов — кардиолога, офтальмолога или невролога.

3 октября нутрициолог Анастасия Костомаха назвала шум в ушах и мушки в глазах симптомом дефицита железа. По ее словам, железо отвечает за многие процессы в организме, среди которых нормальная работа печени и щитовидной железы, пишет Pravda.Ru. К симптомам недостатка железа также относятся слабость, сонливость, повышенная утомляемость, одышка и пульс выше 75 ударов в минуту.

В июле врач-невролог Галина Чудинская рассказала, что существует несколько причин появления мушек перед глазами, среди которых наиболее частая — высокое либо низкое артериальное давление. Также причиной может стать поражение сосудов (ретинопатия).

В марте врач-терапевт Ксения Иванова предупредила, что потемнение в глазах, мелькание мушек, заложенность ушей, онемение конечностей и головокружение чаще всего указывают на скорый обморок. Чтобы предотвратить обморок, врач порекомендовала обтереть лицо, руки и шею влажной салфеткой, дать человеку выпить воды и попросить сесть, чтобы избежать травм, сообщает телеканал «360».

В октябре прошлого года врач-терапевт, кардиолог, к.м.н. Азизхон Аскаров рассказал, что мелькание мушек перед глазами, как и звон в ушах, сильные головные боли, легкое головокружение, чувство прилива или жара в области лица, учащенное сердцебиение, утомляемость относятся к признакам гипертонии, пишет RT.

Ранее невролог-сомнолог Елена Царева предупредила, что неправильно выбранная поза для сна может стать причиной развития ряда опасных болезней. По ее словам, полезнее всего спать на боку, однако людям с заболеваниями сердца стоит спать на правом боку. Ко сну на спине стоит отнестись с осторожностью людям, которые страдают от остановки дыхания во сне, сообщает телеканал «Звезда».