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Врач назвала опасную причину появления мушек перед глазами

Врач Чудинская: причиной появления мушек перед глазами может быть поражение сосудов
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Frank Röder
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Существует несколько причин появления мушек перед глазами, среди которых наиболее частая — высокое либо низкое артериальное давление. Об этом 7 июля рассказала врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская.

«Также причиной может стать поражение сосудов (ретинопатия). Для него характеры нарушения зрения временного характера. Они обычно проявляются как снижение четкости картинки, появления крупных пятен в поле зрения, мушек перед глазами. При своевременном лечении проявление симптомов снижается. А прогрессирование патологии способно привести к потере зрения», — заявила она «Газете.Ru».

Также появление мушек перед глазами может быть связано с воспалением сосудистых оболочек (хориодитов), сетчатки глаза (ретинита) или обеих структур сразу (хориоретинита).

«Параллельно пациент, скорее всего, будет отмечать фотопсию — вспышки света. Часто снижается четкость зрения, страдает видимость в темноте. Инфекционные заболевания в запущенных случаях способны вызывать слепоту», — предупредила врач.

Отслойки стекловидного тела и сетчатки вызывают также появление искр, вспышек и сопровождаются снижением остроты зрения и ощущением тумана в глазах. В таком случае обязательно обращение к специалисту. Риски отслоения велики у людей с близорукостью.

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Ранее, 8 июня, врач-офтальмолог Валентина Меркулова рассказала, что ношение солнцезащитных очков летом может помочь снизить риски развития рака. Специалист предупредила, что защищать глаза будут только те очки, которые продаются в салонах оптики, поскольку они оснащены фильтрами от УФ-излучений.

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