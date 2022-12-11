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Проблем за глаза: как не пропустить развитие катаракты и глаукомы

Врачи перечислили симптомы опасных заболеваний органов зрения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В последнее время врачи всё чаще убеждаются в том, что проблемы со зрением зависят не только от возраста. Однако чем старше пациент, тем выше риск развития страшных заболеваний — глаукомы и катаракты. Выражение «беречь как зеницу ока» как никогда актуально — по статистике, почти половину серьезных проблем со зрением можно предотвратить, если своевременно обращаться к врачам. Почему глазные болезни называют невидимыми убийцами, как коронавирусная инфекция влияет на развитие катаракты и сколько раз в год надо посещать офтальмолога, чтобы не запустить глаукому, — в материале «Известий».

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Органы-мишени

Врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев отмечает, что глаза при многих заболеваниях рассматриваются как органы-мишени. Проблемы со зрением появляются при сахарном диабете, гипертонической болезни, целом ряде урологических заболеваний и других недугах. Диагностика этих заболеваний в обязательном порядке включает консультацию врача-офтальмолога и последующее диспансерное наблюдение у специалиста.

Глаз — это орган, который очень тесно связан с головным мозгом, зрительный анализатор, благодаря которому мозг получает много информации. Поэтому офтальмологические заболевания рассматриваются медиками как комплексная проблема, — комментирует Прокофьев.

Проблем за глаза
Врач
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Эксперт не советует винить в возникновении катаракты (патология хрусталика) и глаукомы (повышение внутриглазного давления) только возраст. Эти заболевания могут возникнуть в любой период жизни, катаракта бывает и врожденная, и приобретенная, так же как и глаукома. В частности, глаукома порой развивается у пожилых людей на фоне гипертонической болезни. Но может поражать и молодые глаза вследствие повышения внутриглазного давления, на которое человек порой не обращает внимания. По словам эксперта, заболевание способно начать свое развитие в любое время без особых симптомов.

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Важно диагностировать проблему на раннем этапе. Кратность посещения врача-офтальмолога составляет один раз в год, даже для человека, у которого нет никаких проблем со зрением, — говорит Денис Прокофьев.

Молчаливый убийца

Порой всё, что нужно сделать, чтобы не запустить и не пропустить проблему, — записаться на прием в районную поликлинику. Любые сомнения трактуются в пользу похода к врачу.

Катаракта — это заболевание, которое характеризуется помутнением хрусталика. После хирургического лечения (замены хрусталика) пациент вновь обретает остроту зрения. Глаукома — молчаливый убийца: поражает зрительный нерв и ганглионарные (нервные) клетки сетчатки глаза, что со временем приводит порой к полной слепоте, — уточняет офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, заведующая отделением офтальмологии «Открытой клиники» Анна Семакина.

Проблем за глаза
Зрение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Офтальмолог советует насторожиться, если в глазах словно появляется туман, человек испытывает легкое двоение, а в темноте ухудшается зрение. Тревогу должно вызвать и так называемое изменение рефракции — допустим, пациент раньше читал в очках, а потом вдруг появилось ощущение, что он всё видит вблизи без очков. Также стоит обратить внимание на снижение остроты зрения вблизи и вдали, на расплывчатость изображения. По мнению Дениса Прокофьева, врачи общей практики должны без промедления направлять пациентов к офтальмологу и в тех случаях, когда люди на приеме жалуются на «размытую картинку».

Опасность катаракты в том, что это заболевание развивается медленно. Часть пациентов адаптируются к такому образу жизни и замечают развитие катаракты уже на поздних стадиях. Бывает, что один глаз поражен катарактой, а другой нет, но этому придают значение слишком поздно, — продолжает Анна Семакина.

По мнению врачей, проверять зрение важно в любом возрасте, а едва человеку исполняется 40 лет, визиты к специалисту должны стать регулярными. Тем более важно это делать после инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.

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Резко возросло прогрессирование катаракты после перенесенного ковида, причем и у молодых. Если раньше катаракта в основном поражала 60-летних, то сейчас мы всё чаще встречаем это заболевание у тех, кому 40–45 лет. И это следствие перенесенной коронавирусной инфекции, — продолжает офтальмолог.

Зона риска

По словам врача, основные признаки глаукомы — повышение глазного давления, изменение полей зрения. На более тяжелых стадиях с помощью оптической когерентной томографии специалисты обнаруживают фатальные изменения в слое нервных зрительных волокон и ганглионарных (нервных) клеток сетчатки. На развитие заболевания влияют и сосудистые факторы, например нарушение работы сосудов головного мозга. Однако не все симптомы укладываются в стандарты. Врач предостерегает: порой внутриглазное давление находится в рамках среднестатистической нормы, но для конкретного пациента этот показатель является губительным — глаукома коварна.

Проблем за глаза
Зрение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сужение полей зрения и изменение его остроты проявляются, когда у пациента поражены уже 30% ганглионарных (нервных) клеток сетчатки. В самом начале заболевание можно обнаружить с помощью скринингового обследования, когда эти клетки повреждены незначительно, а зрение еще практически в норме. Поэтому очень важно с молодых лет регулярно бывать у офтальмолога, — говорит Анна Семакина.

Офтальмолог считает, что в случае с глаукомой важна генетическая предрасположенность. Вот почему врачи внимательно изучают анамнез пациента. Если у родственников есть глаукома, то и сам человек находится в зоне риска — ему требуются более частые обследования, чем пациентам того же возраста, но с меньшим генетическим риском.

Врач сетует на то, что глаукома — это заболевание, которое можно остановить, но вернуть орган зрения к прежнему, здоровому состоянию уже нельзя. Иными словами, если клетки зрительного нерва и сетчатки потеряны, то это безвозвратно: слепота наступает необратимо.

К серьезным проблемам со зрением может привести любое токсическое или инфекционное поражение глаза. Травмы тоже способны повысить риск возникновения заболеваний, — продолжает эксперт.

Проблем за глаза
Зрение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Некоторые виды глаукомы зависят даже от величины органа зрения и прогрессируют, если глаз короче средней анатомической нормы. Заболевание усугубляется и по причине плохого освещения — угол оттока внутриглазной жидкости становится уже, потом закрывается и вызывает острый приступ заболевания.

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Доктора отмечают: многое зависит от общего состояния организма и образа жизни самого пациента. Выигрывают те, кто уделяет внимание своему здоровью и профилактике.

Предотвратить стремительное развитие глаукомы и катаракты можно, если вовремя обследоваться, соблюдать общую гигиену здоровья, исключать вредные привычки. Курение и алкоголь ведут к нарушению оксигенации (снабжения организма кислородом) и, соответственно, повышают риски возникновения глаукомы, — комментирует Анна Семакина.

Оксигенация играет огромную роль в восстановительных функциях организма, поскольку большая часть возрастных недугов связана с нарушением окислительно-восстановительных механизмов. Некоторые такие заболевания возникают, когда клетки повреждаются в результате окисления — речь идет о так называемом окислительном стрессе. Это опять же свидетельствует о влиянии на зрение коронавирусной инфекции, при которой резко падает сатурация. Вот почему врачи отмечают важность прогулок. В случае когда пациенты много времени проводят на свежем воздухе и занимаются активными видами спорта, значительно снижается риск катаракты и глаукомы, подчеркивает офтальмолог.

Проблем за глаза
Зрение
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Хорошие новости для любителей телевизора. На развитие катаракты и глаукомы пристрастие к голубому экрану не влияет, потому что подобная нагрузка на зрение во взрослом возрасте не столь пагубна, как в детстве. Правда, врачи советуют соблюдать умеренность, чтобы избежать синдрома сухого глаза.

Отчаиваться, в случае если на приеме у офтальмолога прозвучал неутешительный диагноз, не стоит.

Золотой стандарт лечения катаракты — замена хрусталика. Такая операция заодно избавляет человека от близорукости или астигматизма, если он ранее страдал от таких проблем. Подходящий хрусталик врач подбирает исходя из особенностей глаза пациента, — рассказывает Анна Семакина.

По словам офтальмолога, для лечения глаукомы специалисты выбирают консервативный и хирургический типы лечения. В первом случае пациенту прописывают капельные препараты, которые снижают выработку внутриглазной жидкости или ее отток. Во втором проводят операцию, позволяющую снизить внутриглазное давление и опять же улучшить отток жидкости, что помогает затормозить развитие болезни.

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