Офтальмолог указала на важность ношения солнцезащитных очков в жару

Врач-офтальмолог Валентина Меркулова указала на важность ношения солнцезащитных очков.

В беседе с «Газетой.Ru» в четверг, 8 июня, специалист объяснила, что солнцезащитные очки помогают снизить риски развития рака.

По ее словам, их стоит носить в любую погоду и время года, поскольку они защищают глаза и кожу вокруг глаз от ультрафиолетовых лучей. Меркулова указала на то, что эти лучи проникают и сквозь облака.

Особую важность, по словам врача, этот аксессуар приобретает летом и становится не менее важным, чем SPF-средства.

Врач отметила, что УФ-лучи в избыточном количестве ускоряют возрастные изменения в тканях глаза, а также являются факторами риска развития некоторых заболеваний глаз и повышают риски онкологических заболеваний кожи вокруг глаз, пишет сайт kp.ru.

Специалист предупредила, что защищать глаза будут только те очки, которые продаются в салонах оптики, поскольку оснащены фильтрами от УФ-излучений. Обычные же затемненные очки приводят к тому, что зрачки расширяются и еще больше лучей попадает в глаза.

Меркулова добавила, что солнцезащитные очки делятся на несколько категорий затемненности. Одни подходят для пасмурной погоды, вторые — для солнечных дней в средней полосе России, третья категория рекомендуется для использования во время отдыха на море, четвертую советуют брать в горы.

4 июня онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям» о негативном влиянии ультрафиолетовых лучей. По его словам, снижение воздействия солнца на кожу помогает существенно снизить риск заболеть раком кожи.

28 мая офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук, эксперт по лазерной и интраокулярной коррекции зрения Татьяна Шилова в беседе с RT рассказала, как выбрать солнцезащитные очки. По ее словам, предпочтение лучше отдать пластику, а не стеклу. В частности, отметила врач, для городской среды подойдут очки с одной длиной волны, защитой от ультрафиолета, в горах — это более высокая энергетическая компонента, ультрафиолетовое излучение коротковолнового спектра, порядка 300–350 нанометров. Она напомнила, что очки нужны не только взрослым, но и детям.

4 мая офтальмолог Анастасия Игнатчик посоветовала покупать солнцезащитные очки с ультрафиолетовым и поляризационным фильтрами. По словам специалиста, ультрафиолетовое излучение вредно для здоровья глаз и может привести к развитию катаракты, возрастной макулодистрофии и раздражению сетчатки, сообщает телеканал «360».

В июне прошлого года Роспотребнадзор рассказал, как избежать перегрева в жару. Так, стоит снизить до минимума физические нагрузки, ограничить пребывание на улице, носить легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, пользоваться летним головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками, пишет REGNUM.

Ранее врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с телеканалом «Звезда» разъяснила правила зрительной гигиены в жару. По ее словам, стоит использовать увлажняющие капли для глаз, пользоваться компьютерными очками при работе за компьютером, поскольку они снижают нагрузку. Кроме того, справиться с синдромом «сухого глаза» и различным зрительным дискомфортом помогает также влажная уборка.