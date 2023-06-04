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Онколог рассказал, как снизить риск развития рака

Онколог Серяков: первичная профилактика позволяет снизить риск развития рака на 70-90%
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Онкологические заболевания являются одними из самых смертоносных и не всегда поддаются лечению. Поэтому очень важно знать о мерах профилактики, которые помогут значительно снизить риск их развития. Об этих мерах «Известиям» 4 июня, в Международный день людей, переживших рак, рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Он отметил, что существует первичная и вторичная профилактика рака. Под первичной, которая позволяет снизить риск развития онкологии на 70–90%, понимают устранения неблагоприятных факторов окружающей среды, коррекции образа жизни, а также повышения резистентности организма.

В частности, к первичной профилактике, как рассказал Серяков, относится так называемая онкогигиеническая профилактика — устранение воздействия канцерогенных веществ. Так, например, одним из основных факторов развития онкологических заболеваний является курение. Причем в группу риска входят и пассивные курильщики.

То же самое, по его словам, можно сказать и про алкоголь, чрезмерное употребление которого значительно повышает риск развития онкологии. Особенно, в сочетании с курением.

В качестве профилактики также следует исключить излишнее воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу (как естественных, так и искусственных), так как это может стать причиной развития рака кожи.

«Важную роль в развитии онкологических заболеваний играет то, чем человек питается. Например, чрезмерное употребление мясных продуктов и жареных блюд повышает риски. Многие специалисты, и я в том числе, рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, которая преимущественно состоит из овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов, а также масел растительного происхождения», — отметил Серяков.

Также, по его словам, человеку важно знать и учитывать свою наследственность. Если она неблагоприятная, то рекомендуется избегать контактов с канцерогенами и вести здоровый образ жизни.

Еще одной мерой профилактики, о которой рассказал онколог, является вакцинация от онкогенных видов вируса папилломы человека (ВПЧ), которые могут стать причиной различных видов рака.

Особое внимание врач акцентировал на том, что пациенты нередко пытаются заниматься самолечением или обращаются к шарлатанам. Поэтому одной из мер профилактики является обращение за помощью только к квалифицированным специалистам.

Вторичная профилактика рака, по его словам, не менее важна и предполагает регулярные медицинские обследования с целью выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях.

«Помните, что здоровье человека на 60% зависит от его образа жизни (питание, условия труда и отдыха, физическая активность, отказ от вредных привычек) и лишь на 20% от условий внешней среды, на 10% от генетических факторов наследственности и на 10% от уровня развития системы здравоохранения в конкретной стране», — подытожил Серяков.

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13 марта Серяков рассказал «Известиям», что самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника, является копченая колбаса.

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