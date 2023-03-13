Онколог Серяков назвал способствующие развитию рака кишечника продукты

Самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника, является копченая колбаса. Об этом «Известиям» 13 марта рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

По его словам, само по себе красное мясо, согласно классификации канцерогенных продуктов, с большой долей вероятности провоцирует развитие рака (группа 2А). Поэтому врачи рекомендуют есть его не чаще одного раза в неделю.

При этом, как отметил онколог, большое значение имеет способ приготовления — избыточная тепловая обработка может приводить к образованию дополнительных канцерогенов. Наиболее опасным в этом плане является копчение. Учитывая всё вышесказанное, самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности является копченная колбаса.

«Говоря о переработанном мясе, стоит также выделить сосиски, сардельки, ветчину и другие подобные продукты. Если человек ежедневно съедает 50 г такой продукции, то это увеличивает риск развития рака толстой кишки на 18%», — отметил Серяков.

К другим продуктам, повышающим риск развития рака, в том числе кишечника, он отнес шпроты, печенье и вафли, сладкую газировку, алкоголь, чипсы, соусы (кетчуп, майонез), попкорн, консервированные овощи и фрукты, искусственные подсластители, генно-модифицированные продукты.

«Если говорить о том, каким должно быть питание, то многие специалисты сходятся во мнении, что наиболее полезным вариантом является средиземноморская диета. В ней преобладают овощи, фрукты, оливковое масло, зелень, а также рыба и морепродукты», — подытожил Серяков.

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