ЛЭП повреждена в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

Линия электропередачи (ЛЭП) повреждена в Краснояружском районе Белгородской области из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 октября в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попали окраины двух сел — Демидовка и Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет», — уточнил он.

Без света остались абоненты четырех населенных пунктов. К устранению последствий обстрела ВСУ сотрудники аварийных служб приступят в светлое время суток, подчеркнул Гладков.

Ранее в воскресенье силы ПВО уничтожили 18 беспилотников ВСУ над Курской областью, еще два — над Белгородской. Киев пытался атаковать объекты на территории России 27 беспилотниками.

До этого, 13 октября, ПВО России сбила два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Брянской областями.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.