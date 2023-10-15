Средства ПВО уничтожили 20 БПЛА ВСУ над Курской и Белгородской областями

Средства ПВО уничтожили 18 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью, еще два — над Белгородской. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что Киев пытался атаковать объекты на территории России 27 беспилотниками.

Накануне, 14 октября, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российская система ПВО сбила в регионе 12 БПЛА украинской армии. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и не трогать обломки сбитых украинских БПЛА из-за опасности самоликвидации.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.