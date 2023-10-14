Реклама
Прямой эфир
Мир
Украине предрекли борьбу с Израилем за поставки западных вооружений
Мир
В Италии заявили о несоблюдении военных правил украинским командованием
Мир
Десантис посоветовал «проваливать» из США всем недовольным
Мир
Блинкен и Ван И обсудили предотвращение разрастания конфликта на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и дожди 15 октября
Мир
В Пентагоне призвали Израиль следовать «закону войны»
Мир
Второй авианосец США направился в Средиземное море
Общество
Одобряемость ипотеки в России заметно упала
Мир
Постпредство Ирана при ООН пригрозило далекоидущими последствиями Израилю
Мир
На Украине призвали всех военнообязанных явиться в центры комплектования
Мир
Армия Израиля сообщила об уничтожении боевиков ХАМАС
Мир
Axios сообщил об иранском предостережении Израиля от наземной операции в Газе
Мир
В Сирии заявили об остановке работы аэропорта после атаки ВВС Израиля
Мир
ФБР зафиксировало всплеск угроз из-за палестино-израильского конфликта

Губернатор Курской области сообщил о 12 сбитых беспилотниках ВСУ

Старовойт: в Курской области сбили 12 украинских беспилотников
0
Фото: ТАСС/Рубцов Андрей
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Курской области Роман Старовойт 14 октября сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в регионе 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодня вечером над Курском и Курским районом сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино. Никто из жителей не пострадал», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и не трогать обломки сбитых украинских БПЛА из-за опасности самоликвидации. По его словам, о найденных дронах можно сообщить по телефону 112.

Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
Бороться с БПЛА будут подразделения Ми-28

Ранее, 5 октября, Минобороны РФ сообщило, что над Курской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник.

В тот же день Старовойт заявил, что ночью украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. В результате в регионе были зафиксированы отключения электричества.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023