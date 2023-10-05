ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью

Над Курской областью противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила украинский беспилотник. Об этом 5 октября сообщает Минобороны России.

«5 октября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее в этот день губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил, что ночью украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. В результате в регионе были зафиксированы отключения электричества. Он подчеркнул, что бригады аварийных служб уже занимаются ремонтными работами по восстановлению подачи электроэнергии.

До этого, 4 октября, в Брянской области в результате атаки ВСУ были повреждены 10 домов в Погарском районе, а в Климовском районе произошел обрыв линии электропередачи.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.