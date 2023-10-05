Беспилотники ВСУ атаковали три района Курской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины атаковали инфраструктурные объекты Курской области. Об этом 5 октября сообщает губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества», ― пишет глава региона.

По словам Старовойта, бригады аварийных служб уже занимаются ремонтными работами по восстановлению подачи электроэнергии.

Ранее, 4 октября, в Брянской области в результате атаки ВСУ были повреждены 10 домов в Погарском районе, а в Климовском районе произошел обрыв линии электропередачи.

В ночь на 29 сентября противовоздушная оборона ночью уничтожила 11 украинских БПЛА самолетного типа — один беспилотник над территорией Калужской области и десять над Курской.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.