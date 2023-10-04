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Более 10 домов и ЛЭП повреждены в Брянской области в результате обстрела ВСУ

Губернатор Брянской области Богомаз: обстрел ВСУ повредил 10 домов и ЛЭП
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Фото: vk.com/pb_032
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В Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины повреждены 10 домов. Об этом 4 октября сообщает губернатор Александр Богомаз.

«В результате сегодняшней атаки ВСУ в Погарском районе повреждено десять домовладений, в Севском — придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей, находящихся на стоянке, их количество уточняется», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он отметил, что от действий ВСУ пострадали также несколько домовладений в Климовском районе. Там же произошел обрыв линии электропередачи (ЛЭП).

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Ранее в этот день Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Обстрелам подверглись Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы области, там пострадали жилые домовладения и хозяйственные постройки.

В этот же день противовоздушная оборона (ПВО) сбила в регионе украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. В результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не произошло.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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