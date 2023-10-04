Четыре района Брянской области подверглись обстрелам кассетными боеприпасами ВСУ

Брянская область подверглась обстрелам кассетными снарядами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего пострадали четыре района: Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский. Об этом 4 октября сообщает губернатор Александр Богомаз.

«Украинские террористы обстреляли с помощью РСЗО (реактивных систем залпового огня. — Ред.) кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы. По предварительной информации, пострадавших нет», ― пишет глава Брянской области в своем Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что в результате атаки ВСУ в районах пострадали жилые домовладения и хозяйственные постройки.

Сейчас в районах, которые подверглись обстрелам, работают экстренные и оперативные службы. Проводится подомовой обход для изучения последствий атаки.

Ранее в этот день в Брянской области силами противовоздушной обороны (ПВО) России был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ. По словам Богомаза, в результате попытки атаки беспилотника никто не пострадал, также не обнаружено никаких разрушений инфраструктуры.

Днем ранее, 3 октября, ВСУ обстреляли поселок Климово Брянской области кассетными боеприпасами. Губернатор Богомаз уточнил, что в результате атаки повреждено несколько домовладений и хозяйственных построек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.