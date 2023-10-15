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ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС
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Нетаньяху на заседании кабмина Израиля пообещал уничтожить ХАМАС

Нетаньяху заявил, что ХАМАС будет уничтожен
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Фото: Getty Images/NurPhoto
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства выразил уверенность в том, что его страна победит палестинское движение «ХАМАС». Об этом 15 октября сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что собрание впервые прошло в новом составе после формирования в стране кабмина чрезвычайного времени на фоне нового витка палестино-израильского кризиса.

Нетаньяху начал заседание с минуты молчания «в память о братьях и сестрах, которые были хладнокровно убиты, и о героических воинах, павших в боях».

«ХАМАС думало, что мы распадемся. Мы уничтожим ХАМАС», — приводит слова премьера The Times of Israel.

Кроме того, глава правительства отметил, что единство израильского фронта «несет четкий сигнал людям, врагам и всему миру». По его словам, военнослужащие понимают масштабность поставленной задачи и готовы действовать в любой момент.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС «Нухба» Билала Аль-Кедры.

Накануне израильская армия сообщила о ликвидации командира «Нухбы» Али Кади в результате воздушной атаки. В 2005 году Кади был задержан после похищения и убийства израильских мирных жителей, однако освобожден в рамках сделки по обмену Гилада Шалита, заявили в ЦАХАЛ.

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Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,6 тыс. человек, еще 10,2 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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