Израиль отложил начало наземной операции из-за непогоды

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пришлось отложить начало наземной операции из-за непогоды. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщил корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

По его словам, на севере Израиля наблюдаются пасмурная погода с дождями, низкая облачность и плохая видимость.

«Очевидно, что беспилотники дают плохую картинку, а она необходима, чтобы сопровождать наступающие подразделения», — отметил Трушнин.

13 октября стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. В тот же день газета Politico со ссылкой на двух израильских чиновников сообщила, что указ об эвакуации призван минимизировать потери среди палестинцев в ходе готовящейся операции. При этом, когда Израиль в последний раз вторгся в сектор Газа в 2014 году, были убиты 2200 палестинцев, большинство из которых оказались гражданскими лицами, уточнили издание.

14 октября в пресс-службе ООН отметили, что приказ израильской стороны равносилен смертному приговору для больных и раненых. На севере Газы две больницы на данный момент уже превысили свою совокупную вместимость в 760 коек, это привело к серьезной переполненности. При этом не менее сотни пациентов нуждаются в интенсивной терапии. Остаются и те, кто не может получить доступ к медицинской помощи, указали в организации.

Палестинское движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября и вторглось в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в установленных в 1967 году границах со столицей в Иерусалиме. Израиль, в свою очередь, отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.