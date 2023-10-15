ВОЗ назвала приказы Израиля об эвакуации больниц на юг Газы смертным приговором

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает власти Израиля отменить требования об эвакуации более 1 млн человек с севера сектора Газа, в том числе пациентов больниц и медицинских работников. Как отметили 13 октября в пресс-службе организации, приказ израильской стороны равносилен смертному приговору для больных и раненых.

«Распоряжения Израиля об эвакуации больниц в северной части Газы — это смертный приговор для больных и раненых. Принудительная эвакуация пациентов и работников здравоохранения усугубит нынешнюю гуманитарную и связанную с общественным здравоохранением катастрофу», — говорится на сайте ВОЗ.

Там уточнили, что на севере Газы две больницы на данный момент уже превысили свою совокупную вместимость в 760 коек, это привело к серьезной переполненности. При этом не менее сотни пациентов нуждаются в интенсивной терапии. Остаются и те, кто не может получить доступ к медицинской помощи.

«Сжатые сроки, сложная транспортная логистика, поврежденные дороги и прежде всего отсутствие вспомогательного ухода во время транспортировки — всё это усложняет их перемещение», — добавили в организации.

Ранее в этот день генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш также призвал пересмотреть требование Армии обороны Израиля об эвакуации палестинцев из сектора Газа. Также он отметил важность беспрепятственного гуманитарного доступа ООН на всей территории Газы и уточнил, что необходимо разрешить ввозить топливо, еду и воду и другую гуманитарную помощь.

В настоящее время Красный Крест контактирует как с палестинским движением ХАМАС, так и с Израилем по вопросу обеспечения необходимыми лекарствами заложников, захваченных радикалами в ходе операции на израильской территории и переправленных в сектор Газа.

Палестинское движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Помимо этого, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ на действия противника. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения. При этом, по информации минздрава Палестины, только за прошедшие сутки в результате ударов Израиля по сектору Газа погибло более 400 человек, около 1,5 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.