Американский инвестор назвал условие для роста нефтяных доходов России

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак 15 октября заявил, что дальнейшая эскалация палестино-израильского конфликта и потенциальное ограничение ближневосточными странами поставок энергоносителей может позволить России нарастить прибыль от продажи нефти.

Он отметил, что в случае, если США решат ужесточить санкции против Ирана на фоне палестино-израильского кризиса, то мировой спрос на углеводороды смогут обеспечить только Россия и Саудовская Аравия. При этом геополитика может «существенно снизить желание и возможности саудитов поставлять нефть на западные рынки».

По мнению инвестора, Саудовская Аравия может ограничить поставки нефти как в Европу, так и в США, если руководство страны будет вынуждено «войти в противоречие с западными интересами в регионе». Шостак указал, что Эр-Рияд уже дал сигнал о фактическом прекращении процесса сближения с Израилем.

«В то же время Россия, не обремененная такими политическими соображениями, сможет извлечь значительную экономическую выгоду, предложив ключевым покупателям дополнительное количество нефтепродуктов, определяя цену и объемы поставок на выгодных для себя условиях», — приводит его слова ТАСС.

Шостак подчеркнул, что такой вариант развития событий выглядит вполне реалистично, даже несмотря на потолок цен на нефть из РФ, поскольку он «уже практически исчерпал свое действие, его эффект на доходы российского бюджета уже не тот, что был год назад». По словам инвестора, на этом фоне изменение ценового потолка в $60 за баррель российской нефти на более высокий уровень либо его отмена» представляются весьма и весьма актуальными».

Ранее, 12 октября, вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что рост спроса на нефть в 2023 году станет рекордным. Ожидается, 2,4 млн баррелей в сутки роста спроса на нефть.

11 октября профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал заявил, что Россия и Саудовская Аравия являются ключевыми игроками, контролирующими мировые цены на нефть. Он указал, что в то время как мир пытается совладать с высоким уровнем инфляции, ростом стоимости жизни и последствиями конфликтов на Украине и в Израиле, цена на баррель нефти марки Brent растет и приближается к отметке в $100.

За день до этого аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков указал, что палестино-израильский конфликт может стать причиной роста цен на нефть.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.